Por Bruno Laux | 4 de maio de 2023

Para a PF, Bolsonaro e Mauro Cid possuíam ciência dos dados fraudulentos de vacinação inseridos no sistema do Ministério da Saúde. (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pleno conhecimento

A Polícia Federal declarou nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ajudante, Mauro Cid, possuíam ciência dos dados fraudulentos de vacinação inseridos no sistema do Ministério da Saúde. Em representação encaminhada ao STF, a corporação aponta indícios do conhecimento dele sobre o assunto a partir do fato de seu certificado vacinal ter sido emitido nos dias 22 e 27 de dezembro no Palácio do Planalto.

Apreensões

Durante a operação realizada nesta quarta-feira, a Polícia Federal prendeu cinco suspeitos de envolvimento na fraude dos documentos e apreendeu o celular do ex-presidente. Apesar de ter inicialmente determinado a apreensão do passaporte de Bolsonaro, o STF voltou atrás a partir da decisão da PF de que o documento não era de interesse da investigação.

Ausência no depoimento

Ao ser convocado para prestar depoimento à PF nesta quarta-feira, o ex-presidente recusou-se a comparecer à oitiva. Posteriormente, seu advogado informou que ele somente se apresentará para depôr após a defesa analisar os autos da operação.

Negação dos fatos

Em declarações à imprensa, Bolsonaro negou ter conhecimento de qualquer fraude e se declarou surpreso com a operação. O ex-presidente destacou ainda que nem ele, nem sua filha Laura tomaram a vacina contra a covid-19.

Oposição à investigação

A Procuradoria-Geral da República se opôs à realização da operação da PF na casa de Jair Bolsonaro. De acordo com parecer do órgão, os elementos de informação incorporados aos autos não servem como indícios minimamente consistentes para vincular ele e sua esposa aos atos ilícitos investigados.

Alfinetada

Após a repercussão da operação da PF envolvendo Bolsonaro, o governo federal realizou uma postagem nas redes sociais comunicando a necessidade do cartão de vacinação para viagens ao exterior. O material alfineta o ex-presidente indicando que muitos países ainda exigem o protocolo de vacina para recebimento de turistas.

Suspensão de trechos

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a suspensão de trechos dos decretos do presidente Lula que alteraram a regulamentação do Marco do Saneamento Básico. A remoção do material, aprovada por 295 votos favoráveis, será agora encaminhada para análise do Senado Federal.

Arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que o novo arcabouço fiscal do governo seja votado somente depois do dia 15 de maio. O pedido ocorre em função da viagem que o ministro fará na próxima semana para participar da cúpula do G7 no Japão.

SELIC inalterada

O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nesta quarta-feira que irá manter a taxa básica de juros do país em 13,75%. A entidade justifica a inalteração afirmando que irá perseverar a taxa “até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”.

Acordo Japer

O acordo de cooperação bilateral entre Brasil e Estados Unidos para eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade foi retomado nesta quarta-feira. O tratado foi anunciado pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, junto à representante dos Estados Unidos na ONU, embaixadora Linda Thomas-Greenfield.

Discussão do MST

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tornou a criticar nesta quarta-feira as recentes invasões de terra do MST. Durante participação em uma audiência na Câmara, ele se opôs à prática, mas destacou que ao incluir representantes do movimento no Conselhão, haverá o local apropriado para apresentação de suas demandas e anseios, sem a necessidade de “invadir terra”.

Censo demográfico

O IBGE anunciou nesta quarta-feira que deve divulgar os resultados definitivos do Censo Demográfico até o final de junho. O instituto afirmou que atualmente vem realizando as ações finais da etapa de apuração do processo.

Patrimônio mundial

Entre os dias 4 e 6 de maio a Secretaria de Turismo do Estado sedia pela primeira vez, em São Miguel das Missões, o Encontro Brasileiro das Cidades Patrimônio Mundial. O evento traz como pauta principal a discussão de políticas públicas voltadas ao setor, assim como a captação de investimentos para as cidades históricas turísticas e patrimônio natural e cultural.

Plano de Baixo Carbono

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura lança nesta quinta-feira o Plano de Agricultura de Baixo Carbono do RS. O planejamento busca propor a adaptação da agropecuária no Estado às mudanças no clima e ao controle dos gases de efeito estufa.

Imunização bivalente

A Secretaria Estadual da Saúde realizou nesta quarta-feira a distribuição de 240 mil doses da vacina contra a covid-19 para os municípios gaúchos. Os imunizantes são em sua maioria bivalentes, que passaram recentemente a serem recomendados para toda população de 18 anos ou mais.

Greve mantida

Médicos credenciados ao IPE Saúde determinaram o mantimento da paralisação de atividades que vem realizando desde o começo de abril. A greve deve continuar até o próximo dia 23, quando os profissionais realizarão uma nova assembleia para discussão do assunto.

Dia D da vacinação

A prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Os ônibus da Capital terão passe livre durante o mutirão para facilitar o deslocamento da população aos 115 locais de vacinação.

