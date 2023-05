Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 7 de maio de 2023

(Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segurança pessoal

O novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Antonio Amaro, afirmou na sexta-feira que o órgão voltará a ser responsável pela segurança pessoal do presidente Lula. A tomada da função antes exercida pela Polícia Federal surge a partir de desconfianças do gabinete presidencial em relação à corporação.

Valorização do Salário

O governo federal encaminhou na sexta-feira ao Congresso Nacional a proposta do PL de restabelecimento da política de valorização do salário mínimo. O texto prevê o reajuste anual do piso com base na inflação dos últimos 12 meses somada à taxa de crescimento real do PIB no segundo ano anterior ao referencial.

Julgamento marcado

O STF agendou para esta terça-feira o julgamento do quarto conjunto de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra acusados de participação dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. No total, 250 denúncias serão analisadas em plenário virtual da Corte.

Processo em liberdade

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na sexta-feira a soltura de mais 40 presos pelos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. Considerados incitadores ou autores intelectuais dos atos, eles cumprirão o processo em liberdade atendendo a uma série de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e restrição de acesso às redes sociais.

Atraso de pagamento

Mais de 3 mil revisores das redações do ENEM 2022 ainda não receberam o pagamento referente ao serviço prestado no ano passado. Os profissionais afirmam que inicialmente o repasse do ordenado, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, estava previsto para março.

Transmissão de energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil receberá um total de R$56 bi em investimentos na transmissão de energia elétrica até 2024. Os recursos serão repassados através de novos contratos de concessão, decorrentes de leilões realizados pela Aneel.

Evento cancelado

Um evento organizado pelo partido de extrema-direita português “Chega”, que receberia o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi cancelado após a repercussão das investigações sobre possíveis fraudes envolvendo seu cartão de vacina. A organização do evento declarou que em respeito a muitos dos convidados optou por reagendar a ocasião.

Evento cancelado II

O presidente do partido português, André Ventura, afirma que o “espírito de agressividade, de condicionamento e de ameaça” contra a direita foram os responsáveis pela suspensão do evento. Ele destaca que líderes do espectro, como Jair Bolsonaro, vem sendo perseguidos em todo o mundo.

Identificação de agressores

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou o projeto de lei que determina a inclusão de dados de agressores que cometem crimes de violência contra as mulheres no Sinesp, o banco de dados de infratores do Ministério da Justiça. Validada em caráter conclusivo, a medida foi encaminhada para análise do Senado.

Saneamento básico

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, deve participar nesta quarta-feira de uma reunião da Comissão de Saúde da Câmara sobre o saneamento no Brasil. Ele irá apresentar a atual situação do setor no país, além de dialogar sobre questões relacionadas ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Apresentação de planos

A Comissão de Segurança Pública do Senado recebe nesta terça-feira em audiência o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele apresentará ao colegiado os principais projetos da pasta que comanda para os próximos anos, além de sua agenda estratégica.

Averiguação de acusações

A comissão temporária externa do Senado para acompanhamento da crise humanitária na TI Yanomami aprovou a convocação da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para oitiva no colegiado. Ela deve prestar maiores informações sobre acusações públicas direcionadas à população de Roraima e ao governador do estado, Antonio Denarium, referentes ao incentivo, apoio e fomento da atividade ilegal de garimpo.

Aeroportos gaúchos

O governador Eduardo Leite participou na sexta-feira de uma reunião com o CEO da CCR Aeroportos, Fábio Russo, para tratar de investimentos no RS. A concessionária anunciou um repasse de R$59,6 milhões que será encaminhado aos aeroportos de Uruguaiana, Pelotas e Bagé.

Queda de produção

A nova avaliação divulgada pela Emater/RS-Ascar sobre a safra 2022/23 de soja no RS projeta uma queda de 39,09% na produção em relação à previsão inicial. A produtividade do grão foi significativamente afetada pela estiagem no Estado, com maiores prejuízos na região oeste.

Greve na Trensurb

Os metroviários do Trensurb devem realizar uma paralisação de 24h nesta segunda-feira como forma de protesto. A greve foi confirmada pelo presidente do Sindimetrô, Luiz Henrique Chagas, após uma assembleia extraordinária na sede administrativa da empresa.

Contra a privatização

A categoria reivindica a suspensão do projeto de privatização da Trensurb, o qual afirmam que impactará negativamente no serviço. O movimento solicita ainda o pagamento adicional de risco de vida aos trabalhadores da segurança da empresa.

Tentativa de suspensão

A Trensurb entrou com uma ação judicial contra a paralisação prevista pelo Sindicato, considerando a greve como abusiva. A empresa encaminhou ainda uma ação de interdito proibitório, de modo a garantir o seu funcionamento durante a data do protesto.

Cultura descentralizada

A prefeitura da Capital lança nesta quarta-feira o Edital de Eventos Culturais Descentralizados do Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre. O programa deste ano beneficiará projetos das 17 regiões do Orçamento Participativo.

