Por Bruno Laux | 19 de maio de 2023

(Foto: Carlos Moura/SCO/STF/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Nada a declarar

O ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, no âmbito das investigações que apuram fraude nos cartões de vacina de Bolsonaro e de pessoas de seu entorno. O tenente-coronel afirmou que não teve acesso ao conteúdo integral da investigação e optou por se abster de responder qualquer pergunta.

Temor de delação

Apesar do silêncio justificado, aliados de Bolsonaro temem que a recusa de declarações por Mauro Cid possa indicar uma possível articulação de delação premiada. A hipótese é levantada em função da recente contratação de um advogado especialista na prática para a defesa do tenente-coronel.

Torcendo pelo ex-ajudante

Publicamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou o posicionamento do ex-ajudante de ordens no depoimento à PF, afirmando que “pede a Deus que ele não tenha errado”. Bolsonaro afirmou ainda que Cid foi um excelente oficial do exército e que recentemente não tem falado com ele.

Leite materno

O Ministério da Saúde lançou uma campanha nesta quinta-feira para promover a doação de leite materno em todo país. A iniciativa visa ampliar os estoques do Banco de Leite Humano de crianças prematuras ou de baixo peso que não puderam ser amamentadas pelas próprias mães.

Condenado

O STF formou maioria de votos nesta quinta-feira para determinar a condenação do ex-presidente Fernando Collor pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, em ação derivada da Operação Lava-Jato. Ele é acusado de receber propina de um esquema de corrupção da empresa BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.

Embaixada nos EUA

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o nome da diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti para o comando da embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A indicação marca o primeiro nome feminino da história a ocupar o cargo.

Diretoria da ABIN

O Senado aprovou também a nomeação de Luiz Fernando Corrêa para o comando da diretoria-geral da Abin. A indicação do gaúcho já havia recebido aval da Comissão de Relações Exteriores da Casa e marca seu retorno ao posto, o qual ocupou durante o segundo mandato do presidente Lula.

Internação hospitalar

O ministro do STF, Dias Toffoli (foto), segue internado no hospital DF Star, em Brasília, desde a noite de quarta-feira. Ele foi diagnosticado com covid e está sendo submetido a tratamentos para complicações decorrentes do quadro.

Monitoramento do Agressor

O governo estadual lança nesta sexta-feira o projeto Monitoramento do Agressor, voltado à prevenção de feminicídios e outros delitos de violência contra a mulher. A iniciativa propõe a utilização de tornozeleiras eletrônicas por agressores afastados por medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

IPE Saúde

O Executivo gaúcho protocolou nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa o projeto de lei complementar para reestruturação do IPE Saúde. A proposta, que tramitará em regime de urgência, visa promover o reequilíbrio financeiro e a qualificação do serviço da instituição.

Costa Doce

O vice-governador Gabriel Souza cumpriu uma série de agendas em Camaquã nesta quinta-feira para discussão de temas relacionados ao desenvolvimento da Região da Costa Doce. Ele esteve debatendo questões voltadas à agropecuária, inovação, comércio e educação com autoridades e empresários regionais.

Ambulatório indígena

O governo estadual está projetando um um modelo de Ambulatório de Saúde Integral da População Indígena para a região da Terra da Guarita. O local deve ser financiado a partir de incentivos hospitalares do programa Assistir, oferecendo atendimento de atenção especializada, com foco em crianças e gestantes.

Prevenção de risco

O prefeito Sebastião Melo se reuniu nesta quinta-feira com o secretário-chefe da Casa Civil estadual, Artur Lemos, para propor uma parceria na prevenção de eventuais desastres em regiões de risco em Porto Alegre. Entre as principais demandas, está a aquisição de um sistema de radar meteorológico que possa dar previsões para regiões específicas.

Central de Libras

A gestão municipal entrega nesta sexta-feira a Central de Libras da Prefeitura de Porto Alegre para atendimento às pessoas surdas. O serviço atenderá demandas de serviços municipais, com destaque para saúde e assistência social, oferecendo intérpretes para tradução simultânea através de videochamada.

Bolsa Fica na Escola

A Câmara de Porto Alegre aprovou o projeto de lei encaminhado pelo Executivo que determina o pagamento de uma poupança aos alunos da rede municipal de ensino como incentivo para reduzir a evasão escolar. Estudantes que cumprirem os requisitos de renda e situação social, além de uma frequência de 80% em sala de aula, receberão um total de R$1750,00 ao se matricularem no Ensino Médio.

Baixo risco

Outra proposta do Executivo aprovada pela Câmara de Porto Alegre foi o projeto de lei complementar que amplia o número de atividades econômicas enquadradas como de baixo risco de 290 para 771. A medida determina ainda o critério de dupla vista para atividades de baixo e médio risco, dando a oportunidade de correção a partir do primeiro flagrante, a negócios que apresentarem infrações.

Baixo risco II

A prefeitura afirma que o PLC visa melhorar o ambiente de negócios na Capital, autorizando a abertura de empresas por autolicenciamento. A gestão municipal afirma que a proposta dispensa o empreendedor de burocracias, facilitando a aprovação e emissão do alvará na prefeitura.

