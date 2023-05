Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Apoio aos hermanos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve viajar à China ainda em maio para discutir alternativas de socorro à Argentina junto ao banco dos BRICS. A visita ao órgão com sede em Xangai atende a um pedido do presidente Lula, como forma de apoio ao país vizinho.

Apoio aos hermanos II

No início do mês, Lula reuniu-se com o presidente argentino Alberto Fernández, com quem se comprometeu em dar maiores garantias a empresários brasileiros que exportam para a Argentina. Para dar continuidade ao plano, o líder brasileiro busca financiamentos junto ao Novo Banco de Desenvolvimento.

Brasil-Japão

O presidente Lula reuniu-se neste sábado, em Hiroshima, no Japão, com o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida (foto). Os líderes políticos debateram questões relacionadas ao comércio bilateral e combate às mudanças climáticas, além de ações de educação e integração entre os países.

Agendas bilaterais

Na sequência, o presidente brasileiro teve um encontro com o chefe de Estado da Indonésia, Joko Widodo, com quem discutiu diferentes questões ambientais. Posteriormente ele se encontrou ainda com o presidente francês, Emmanuel Macron e com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Seguro-desemprego

O Ministério do Trabalho anunciou nesta sexta-feira que mais de 45 mil parcelas do seguro-desemprego via TED não foram pagas no dia 16 de maio, conforme previsto inicialmente. Em função de um erro no sistema bancário, o benefício em questão somente será depositado na próxima terça-feira.

Refugiados LGBTQIAP+

O Ministério da Justiça aprovou a previsão de procedimento simplificado para análise de pedidos de refúgio de pessoas LGBTQIAP+ provindas de países que aplicam pena de morte ou prisão para indivíduos pertencentes à comunidade. A medida foi elaborada pelo Comitê Nacional para Refugiados, que os reconhece como um “grupo social com temor de perseguição”.

Reforma tributária

O relator do projeto da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou nesta sexta-feira que acredita que o Congresso está pronto para realizar a votação da medida. Ele afirma que todos os parlamentares estão dispostos a analisar a proposta, afirmando que o texto deve ser apresentado até o final de junho.

Sem garantia

Apesar do otimismo de Aguinaldo, nesta sexta-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que não garante a votação da proposta ainda neste semestre. Ele destacou que deve colocar o texto como pauta na Casa, mas que o pleito é incerto.

Porte de drogas

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, agendou para quarta-feira o julgamento referente à descriminalização do porte individual de drogas no Brasil. A Corte irá analisar o processo referente à apuração da inconstitucionalidade da Lei Antidrogas de 2006, que configura como crime a aquisição, posse e transporte pessoal de narcóticos.

Planejamento da Comunicação

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participa nesta terça-feira de uma oitiva nas comissões de Infraestrutura e de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Ele irá apresentar o planejamento estratégico da pasta que comanda para os próximos dois anos, com destaque para a cobertura de telefonia celular e internet 5G nas diversas regiões do país.

Piso do magistério

A Comissão de Educação do Senado promove uma audiência pública nesta quarta-feira para analisar a atual situação de remuneração do magistério no Brasil, após o recente reajuste determinado pelo governo federal. A reunião ocorre a partir de denúncias de sindicatos que afirmam que o piso da categoria ainda não é cumprido por todos os estados e municípios.

Plano Diretor do Turismo

A gestão estadual discutirá o novo Plano Diretor de Turismo do RS durante a 2ª Conferência Estadual de Turismo nesta semana. Representantes de diferentes áreas do segmento irão debater as diretrizes orientadoras para o planejamento e execução do orçamento do setor.

Troca de comando

O prefeito Sebastião Melo transmitiu nesta sexta-feira o cargo de prefeito em exercício de Porto Alegre para o presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier. Ele se ausentará da Capital para participar de uma missão oficial na Itália a convite do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Cidades Eco-Educativas

Melo participa nesta semana do Encontro Internacional de Cidades Eco-Educativas em Roma, ao lado de 50 prefeitos e autoridades ibero-americanas. Na ocasião ele deve buscar construir novas parcerias e avanços conjuntos, apresentando as iniciativas do segmento em andamento e já entregues na capital gaúcha.

Subsídio para imóveis

A prefeitura de Porto Alegre sancionou nesta sexta-feira o projeto de lei que determina o fornecimento de subsídio para aquisição de imóveis a famílias inseridas nos programas de habitação de interesse social. A iniciativa fornecerá um auxílio de até R$15 mil para amparar os beneficiários na entrada da compra.

Subsídio para imóveis II

Integrando o programa Mais Habitação – Compra Compartilhada, a iniciativa deve priorizar famílias chefiadas por mulheres, residentes em áreas de risco ou com algum membro portador de autismo, além de mulheres vítimas de violência. A previsão é de que o projeto seja consolidado até o final do ano.

Combate às Fake News

A Câmara Municipal de Porto Alegre promoveu nesta sexta-feira a instalação da Frente Parlamentar de Combate às Fake News. Proposto pelo vereador Pedro Ruas (PSOL), o grupo deve trabalhar em paralelo às determinações do projeto sobre a temática que tramita no Congresso Nacional.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a distribuição da vacina contra os vírus da influenza (gripe) para o público em geral a partir dos seis meses de idade em Porto Alegre. O imunizante está disponível em todas as salas de vacinação da capital gaúcha.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-91/

Panorama Político

2023-05-21