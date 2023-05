Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cinco postos de saúde da Capital gaúcha passaram a prestar atendimento aos sábados e domingos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alfinetada ucraniana

O encontro bilateral com o presidente Lula na cúpula do G7 que havia sido solicitado pelo líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, não ocorreu em função de uma incompatibilidade de agendas. Quando questionado se estava decepcionado com o desencontro, Zelensky afirmou que “Lula é quem deve ter se decepcionado”.

Atraso para encontro

O presidente brasileiro declarou neste domingo que o encontro com Zelensky não aconteceu porque o ucraniano informou que se atrasaria e posteriormente não apareceu para a reunião. Lula destacou que o desencontro não atrapalha a proposta do Brasil em mediar a paz na Guerra da Ucrânia, e afirmou que ambos se ouviram durante os discursos na cúpula.

Manifestação de repúdio

Lula tornou a condenar a violação da integração territorial ucraniana pela Rússia e repudiar o uso da força para resolver disputas durante discurso na cúpula do G7 neste domingo. Ele afirmou ainda que nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo.

União Africana no G20

Na reunião com Zali Assoumani, presidente de Comores, na cúpula do G7, o presidente Lula manifestou apoio à entrada da União Africana no G20. A solicitação de posicionamento favorável à inclusão havia sido solicitada em uma carta ao presidente brasileiro, encaminhada pelo chefe de Estado do país africano em fevereiro.

Reuniões bilaterais

Durante os encontros bilaterais que realizou na passagem pelo Japão, Lula teve como pautas comuns a ampliação de relações comerciais dos países estrangeiros com o Brasil, além da mobilização global na preservação do meio ambiente. A articulação de uma união entre as nações para a pacificação do conflito Rússia-Ucrânia, também esteve em foco nas discussões.

Concursos públicos

O governo federal está analisando a possibilidade de alterar o conjunto de regras dos concursos públicos no país. A reestruturação visa incluir instrumentos adicionais de avaliação, como teste psicotécnico, além de uso da tecnologia em etapas do processo.

Maioria de votos

O STF formou maioria de votos para tornar réus os 250 participantes dos atos golpistas do dia 8 de Janeiro integrantes da quinta leva de denúncias analisadas pela Corte. O resultado da análise, que será concluída ao final desta segunda-feira, soma-se aos 795 indivíduos já denunciados em julgamentos anteriores.

CPMI dos atos golpistas

A CPMI que debaterá os atos golpistas do dia 8 de janeiro será instalada nesta quinta-feira no Congresso Nacional. A comissão deve contar com 23 integrantes titulares, sendo 16 senadores e 15 deputados.

Alta hospitalar

O ministro do STF, Dias Toffoli, recebeu alta neste sábado do Hospital DF Star, em Brasília, no qual estava internado por complicações decorrentes de um quadro de COVID-19. Ele irá continuar o tratamento fora do hospital, se recuperando em casa.

Arcabouço fiscal

A proposta do novo arcabouço fiscal da União pode ser votada no plenário da Câmara ainda nesta semana. Antes da análise, o relator do projeto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), se reunirá com líderes partidários e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, para receber considerações sobre o parecer.

Dossiê defensivo

O MST está construindo um dossiê contra o deputado Ricardo Salles (PL-SP) e outros parlamentares que integrarão a CPI que irá investigar o movimento na Câmara. O documento deve apontar ações tomadas pelo ex-ministro do Meio Ambiente durante sua passagem pela pasta na gestão federal anterior.

Nenhuma Casa Sem Banheiro

O governo estadual entregou neste sábado os primeiros dez módulos sanitários estruturados em 2023 a partir do Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. A iniciativa promove a construção de banheiros em regiões com maior defasagem de saneamento no RS.

Lista suja do CAGE

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado incluiu no sistema Cage Gerencial o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. A medida visa evitar que órgãos estaduais contratem empresas terceirizadas que já foram condenadas pelo crime em questão.

Atendimento aos finais de semana

Cinco postos de saúde da Capital gaúcha passaram a prestar atendimento aos sábados e domingos a partir deste final de semana. As unidades São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e Santa Marta irão auxiliar na redução de demanda nos prontos atendimentos, que é ampliada com a proximidade do inverno.

Lista tríplice

O Ministério Público do RS encaminha nesta segunda-feira ao Executivo estadual a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do RS. Entre os três indicados, Alexandre Saltz teve o maior número de votos entre os promotores gaúchos.

Saúde na Escola

A prefeitura de Porto Alegre promove nesta segunda-feira a 1ª Mostra do Programa Saúde na Escola. O evento promove uma série de palestras e oficinas relacionadas ao segmento, além de apresentar uma série de ações realizadas pelas redes de saúde e educação integradas à iniciativa.

ReguLAR em Campo

A prefeitura de Porto Alegre promove nesta semana o 25º mutirão do programa “ReguLAR em Campo”. A ação será realizada na Escola Porto Novo, no Bairro Santa Rosa de Lima, promovendo negociações para a regularização de imóveis através da quitação de dívidas com o Departamento Municipal de Habitação.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-92/

Panorama Político

2023-05-22