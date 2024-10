Acontece Panvel tem mais de 100 vagas abertas para farmacêuticos e atendentes em Porto Alegre e região metropolitana

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Expansão da rede de farmácias acelera a busca por profissionais Foto: Divulgação Uma das unidades fica na avenida Bento Gonçalves, 1.313, no bairro Partenon. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Além de levar soluções em saúde e bem-estar a mais pessoas, a expansão da Panvel vem gerando oportunidades de emprego em Porto Alegre e cidades da região metropolitana. A abertura de novas lojas e a ampliação de serviços farmacêuticos impulsiona a contratação de profissionais para manter o atendimento qualificado aos clientes. Atualmente, são 97 vagas para a função de atendente de loja e outras 15 para farmacêutico. As ofertas são para a capital e mais oito municípios – Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Cachoeirinha e Charqueadas.

Para candidatar-se à função de farmacêutico, cuja disponibilidade é em Porto Alegre, Charqueadas, Novo Hamburgo e São Leopoldo, é necessário possuir Graduação completa no curso de Farmácia e CRF ativo. Já para trabalhar como atendente é preciso ter Ensino Médio completo e 18 anos ou mais. Os candidatos devem ter disponibilidade para atuarem em escala de seis por um, incluindo sábados, domingos e feriados.

Por ser uma empresa que desenvolve talentos e tem no seu DNA o compartilhamento permanente de aprendizados, a Panvel não exige experiência prévia, embora esse possa ser um diferencial. Desta forma, busca multiplicar conhecimentos e gerar oportunidades de inclusão e crescimento profissional aos colaboradores dentro da Companhia. Entre os benefícios, a empresa oferece vale alimentação, convênio médico e odontológico, participação nos lucros e gympass (vale academia).

O Grupo Panvel conta com mais de 10 mil funcionários atuando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e na cidade de São Paulo. Para conferir as vagas de sua região e candidatar-se, basta acessar o site https://lojaspanvel.gupy.io/.

