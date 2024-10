Acontece Painel “Transforma Litoral” marca último dia da 60ª Convenção AGAS em Tramandaí

O debate, mediado pelo comunicador Paulo Sérgio Pinto, reuniu representantes do setor supermercadista, além de empresários e especialistas nas áreas de energia, infraestrutura e saneamento. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Representantes de importantes setores da sociedade gaúcha estiveram reunidos na manhã desta quarta-feita (30), na 60ª Convenção das Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), em Tramandaí, para debater mudanças estruturais e o desenvolvimento do Litoral do Rio Grande do Sul. O painel “Transforma Litoral” foi mediado pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, e marcou o último dia da feira, que neste ano reuniu 160 expositores, o dobro do ano passado.

O debate reuniu representantes do setor supermercadista, mas também empresários e especialistas nas áreas de energia, infraestrutura e saneamento para debater melhorias e possibilidades para a região demográfica que mais cresce no Rio Grande do Sul. O presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo, demonstrou otimismo com a feira deste ano e com as ideias apresentadas no painel.

“Essa construção já vem há 24 anos, com a realização de feiras aqui no Litoral, acreditando nesse potencial e nos motivando cada vez mais. Foi fundamental a participação do Paulo Sérgio Pinto nesse painel com grandes lideranças, com o mundo político, desenvolvendo e acreditando, sim, no potencial que esse Litoral tem. No tamanho que ele vai ficar, com desenvolvimento, oportunidade de turismo e grandes realizações que todos nós aguardamos”, disse Cesa Longo.

O secretário do Turismo do RS, Ronaldo Santini, também participou do debate. Ele falou sobre as potencialidades do estado no setor e defendeu as oportunidades turísticas da região litorânea para além da temporada de veraneio.

“O litoral precisa ter turismo o ano inteiro. O litoral é um dos destinos turísticos que nós temos no nosso Estado com maior potencialidade, porque já traz durante a temporada aqui mais de 3 milhões de pessoas. E não pode ficar resumido apenas à faixa da areia. A gente precisa promover os outros produtos turísticos que tem aqui com muita intensidade, como o agroturismo, o turismo de natureza, de aventura, de eventos, aproveitando esse turista que passa por aqui, que se estabelece aqui, para que ele retorne, para que ele reprograme as suas férias”, comentou Santini.

Também esteve presente na Convenção o senador Luis Carlos Heinze, que trouxe novidades e entusiasmo sobre o projeto de construção do porto de Arroio do Sal. “O porto de Arroio do Sal é uma obra extremamente importante para diminuir o custo logístico. Hoje nós temos o maior custo logístico do Brasil no Rio Grande do Sul. Por falta de portos, hidrovias, ferrovias e também rodovias. E agora essa obra vai ajudar a diminuir o nosso custo logístico e com isso impulsionar a geração de mais empregos, divisas e riquezas para o nosso Rio Grande do Sul”, disse Heinze.

Os trabalhos da quarta-feira, dia de encerramento da feira, foram abertos com uma palestra do ex-jogador de futebol Paulo César Tinga. Ele abordou a importância do trabalho em equipe, trazendo experiências que viveu na época como jogador e valorizando a unidade do trabalho de cada indivíduo para formar o todo.

Pela primeira vez, a feira ocupou os três pavilhões do Centro de Eventos de Tramandaí, em uma área que recebeu 160 fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para supermercados e outros setores do varejo. A expectativa é de um volume de negócios na ordem de R$ 25 milhões nos três dias de Convenção.

Painel "Transforma Litoral" marca último dia da 60ª Convenção AGAS em Tramandaí

