30 de outubro de 2024

Foto: Divulgação

Nos dias 7 e 8 de novembro, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) e o Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade promoverão dois eventos com temática antidiscriminatória e antirracista.

As atividades serão abertas ao público e ocorrerão no Plenário do TRT-RS, em Porto Alegre, na Avenida Praia de Belas, 1.100). As inscrições podem ser feitas até 5 de novembro, por este link.

A Jornada de Direito Antidiscriminatório: Unir Diversidades e Construir um Futuro sem Preconceito será realizada no dia 7 de novembro, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30. O evento terá a participação de Rita von Hunty, que em 2023 ministrou palestra amplamente elogiada no Tribunal. A jornada discutirá o impacto dos estereótipos na discriminação, abordando questões que afetam grupos historicamente vulneráveis, como capacitismo e discriminação por gênero, raça, orientação sexual e identidade de gênero.

Em 8 de novembro (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30, acontecerá o 6º Fórum Aberto de Educação Antirracista: A Negritude Gaúcha (R)Existe! A programação inclui a palestra “A negritude gaúcha (r)existe”, ministrada por Rafa Rafuagi, além de uma roda de conversa e painéis temáticos sobre racismo ambiental, direito à cidade, políticas públicas antirracistas e ancestralidade negra. Na ocasião, também será lançado o documentário “Vozes Negras”, dirigido por Anderson Carru. O filme destaca a importância da educação antirracista no ambiente escolar.

A programação completa pode ser conferida no site do TRT-RS.

2024-10-30