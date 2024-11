Acontece 4ª edição da Corrida pela Adoção ocorre no dia 9 de novembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

A prova contará com as modalidades: corrida (10, 5 e 3km), caminhada (3km) e corrida Kids. A largada acontece às 9h, no DC Navegantes. Foto: Sesc/Reprodução Foto: Sesc/Reprodução

No Dia Mundial da Adoção, 9 de novembro, Porto Alegre receberá a 4ª edição da Corrida pela Adoção. O evento esportivo tem o objetivo de chamar a atenção dos gaúchos para as crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento à espera da oportunidade de ter uma família.

A promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Cinara Vianna Dutra Braga, ressalta que cerca de 3,7 mil crianças e adolescentes que estão hoje em instituições de acolhimento no Estado precisam de carinho, atenção e de um lar. O evento também visa divulgar a importância da adoção tardia, de crianças com mais de 6 anos e de adolescentes.

“Nós estamos fazendo a 4ª corrida pela adoção para festejar o Dia Internacional da Adoção e principalmente para trazer luz para a população de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. Elas precisam da atenção da comunidade. Então nós estamos promovendo a 4ª corrida para conversar sobre adoção, sobre apadrinhamento afetivo, sobre família acolhedora, sobre o APP da adoção, o Adote Amanhã, a profissionalização dos nossos jovens, enfim, uma série de assuntos correlatos”, explica Dutra Braga.

A largada da corrida acontece às 9h, no DC Navegantes, (na Rua Frederico Mentz, 1561). A prova contará com as modalidades: corrida (10, 5 e 3km), caminhada (3km) e corrida Kids. As inscrições podem ser feitas pelo Site, com valores que variam entre R$ 40 e R$64. Todo o montante arrecadado será destinado a melhorias nas 68 instituições de acolhimento da capital.

A promotora ressalta ainda a importância da realização de eventos como este para trazer visibilidade. “Observamos que sempre que acontecem eventos desta natureza, onde a gente tem lazer, esporte, o envolvimento da comunidade, as crianças ficam muito felizes, os adolescentes, e as oportunidades surgem. E o que nós do Ministério Público queremos são oportunidades para os nossos jovens”, reforça.

A 4ª Corrida pela Adoção é uma realização do MPRS, Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP-RS), SESC e DC Navegantes, com patrocínio do Banrisul, Detran-RS, Grupo Zaffari, Instituto Victória Nahon, Goldbag Embalagens, Sucesu-RS, PUCRS e Instituto Unimed.

