Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

O projeto foi deflagrado ano passado em Vacaria, com a instalação da 1ª usina, chamada Aurora Solar Foto: Divulgação O projeto foi deflagrado ano passado em Vacaria, com a instalação da 1ª usina, chamada Aurora Solar (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Panvel conclui, em junho, a instalação de mais duas usinas de energia fotovoltaica, dando continuidade ao seu plano de atuar com geração própria para compensar o consumo de suas filiais. O projeto foi deflagrado ano passado em Vacaria, com a instalação da 1ª usina, chamada Aurora Solar, com capacidade de 150 mil kWh/ano, suficiente para compensar o consumo das lojas da região.

As novas unidades estão localizadas em Montenegro e Rosário do Sul, e só aguardam a liberação da concessionária de energia para começar a operar. A estimativa é encerrar o ano com um total de nove usinas similares no RS, SC e PR, que produzirão 14 milhões de kWh/ano, equivalente ao consumo de mais de 300 lojas de rua da Panvel situadas nos três Estados.

O impacto para o meio ambiente será a redução da emissão de 1.727 toneladas de CO2 por ano na atmosfera, o equivalente ao plantio de 168.000 árvores. “A geração própria de energia limpa irá neutralizar o impacto de energia consumida em nossas lojas nos três estados. A iniciativa representa o compromisso da Panvel com soluções que mirem a sustentabilidade”, afirma Antonio Napp, diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

O projeto de geração própria para compensação de energia elétrica consumida foi idealizado pela Panvel em parceria com investidores. O investimento total no projeto será de mais de R$ 30 milhões.

A iniciativa integra as ações da Panvel que miram a sustentabilidade. A empresa tem uma série de programas que estimulam a participação de seus clientes e da comunidade em ações que visam preservar o meio ambiente. Entre elas, está o Destino Certo, que recolhe e descarta corretamente cerca de 4 toneladas de medicamentos vencidos ou em desuso por ano. A empresa também adotou o uso de sacolas biodegradáveis, e os clientes são incentivados a usá-las de forma consciente.

