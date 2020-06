Acontece Música tradicionalista e solidariedade: lives beneficentes em prol da Sociedade Porto Alegrense de Auxílio ao Necessitados

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

Quem gosta de música tradicionalista vai ficar contente nesta terça-feira (9). Os fãs desse estilo de música terão duas opções para apreciar no conforto da sua casa. Além disso, poderão contribuir com uma causa muito especial em prol da Sociedade Porto Alegrense de Auxílio ao Necessitados (Spaan), lar de idosos da capital gaúcha.

A primeira live desta tarde (9), está marcada para às 16h, e os responsáveis pelo show são Os Gauchinhos, o espetáculo poderá ser acompanhado na live do canal oficial do Facebook do Grupo. Já às 19h, é a vez da 1° Live de Gaiteiros, projeto que vai reunir nomes consagrados como Edson Dutra, dos Serranos, Renato Borghetti, Gildinho, dos Monarcas, entre outros grandes da música gaúcha. A live ocorre na página do Facebook, Encontro com Os Serranos Rádio e TV.

As duas ações tem como objetivo arrecadar doações para a Spaan. Durante as lives, os músicos divulgarão o WhatsApp da instituição (51-99542.9199) para que o público entre em contato e escolha a melhor forma de doar.

