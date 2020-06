Magazine Nico Puig revela que se assumir gay “trouxe consequências” na carreira

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Nico Puig (E) posou com o marido Jeff Lattari Foto: Reprodução/Instagram Nico Puig (E) posa com o marido Jeff Lattari (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nico Puig, galã de televisão nos anos 90, tendo feito personagens que eram galãs e também bad boys em novelas, é homossexual assumido, e afirmou o que significou ter se assumido gay no passado.

“Sou muito feliz, me sinto afortunado pelo fato de ter encontrado uma pessoa, um parceiro que me incentiva, me acalenta; e com certeza o fato de assumir pode ter trazido algumas consequências, tanto a ele quanto para mim”, disse.

“Sejam pessoais, profissionais, familiares, mas nada que a gente não conseguisse contornar”, disse Nico, que é casado com Jeff Lattari desde 2015. O ator também revelou que agora ele tem o sobrenome do marido, e que o marido também tem o seu, fortalecendo a união do casal.

