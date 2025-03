Acontece Panvel celebra Dia do Consumidor com descontos de até 60% em mais de mil produtos

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Os consumidores podem usar o cupom DIADOCLIENTE para garantir frete grátis Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia do Consumidor (15), a Panvel promove uma ação especial para apoiar a rotina de saúde e bem-estar dos seus clientes. Até o próximo domingo (16), a rede oferece descontos de até 60% em mais de mil itens das linhas de dermocosméticos, higiene, maquiagem, cuidados com os cabelos, perfumes, infantis, vitaminas, entre outras.

A iniciativa reflete o compromisso da Panvel com a saúde integral de seus consumidores, proporcionando acesso a produtos de qualidade a preços mais acessíveis.

A promoção é válida para compras realizadas nas lojas físicas e nos canais digitais, como site Panvel.com, App Panvel, na opção de compra online com retirada diretamente na loja, através do serviço Clique e Retire, além da central de atendimento Alô Panvel, com entrega para todas as regiões. Além disso, os consumidores podem usar o cupom DIADOCLIENTE para garantir frete grátis em compras de pelo menos três itens e acima de R$ 69,90 feitas exclusivamente nos canais digitais no dia 15.

