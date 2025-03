Acontece Portal do Sebrae tem inscrições abertas para rodadas de negócios na Feira Brasileira do Varejo

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pequenas indústrias dos setores da Moda, Casa & Construção e Alimentos terão oportunidades junto a grandes players do mercado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das principais ferramentas de geração de negócios articuladas pelo Sebrae RS, o Projeto Comprador será realizado de forma inédita na Feira Brasileira do Varejo (FBV) deste ano. E será temático. Pequenas indústrias dos setores de Moda, Casa & Construção e Alimentos Especializados poderão participar de rodadas de negócios que ocorrerão de forma presencial em cada um dos dias da feira, de 21 a 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, realizado pelo Sindilojas Porto Alegre e Sebrae RS.

As rodadas de negócios serão articuladas por meio do Portal de Negócios do Sebrae RS, que já está com inscrições abertas para os encontros. Cada rodada poderá receber até 60 indústrias que terão oportunidade de realizar negócios com pelo menos 15 grandes players do setor varejista. A estimativa é que até 500 agendas possam ocorrer durante os três dias de feira.

“Cada qual em seu nicho específico, as indústrias locais que se inscreverem terão oportunidade de apresentar seus produtos a grandes redes varejistas, que buscam itens diferenciados e de qualidade. Essa é a essência do Projeto Comprador, fazer o ecossistema interagir de forma estratégica, ampliar a rede de contatos e explorar novas parcerias”, destaca o analista de competitividade setorial do Sebrae RS, Jakson da Luz.

No dia 21 de maio, a rodada será concentrada no segmento de Moda. Lojistas se encontrarão com indústrias locais de malharia, confecções, calçados e acessórios para conhecer seus insumos. No dia 22, o projeto volta-se ao setor de Casa & Construção, quando indústrias fornecedoras de itens de construção, decoração e móveis poderão se conectar com grandes varejistas do Estado. Para encerrar o ciclo do Projeto Comprador na FBV 2025, no dia 23, será trabalhada a temática de Alimentos Especializados, quando redes de restaurantes, hotéis, empórios e outros grandes varejistas poderão conhecer melhor a indústria de alimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/portal-do-sebrae-tem-inscricoes-abertas-para-rodadas-de-negocios-na-feira-brasileira-do-varejo/

Portal do Sebrae tem inscrições abertas para rodadas de negócios na Feira Brasileira do Varejo

2025-03-14