Acontece Comédia musical “Canções que eu guardei pra você” homenageia vozes femininas da MPB

14 de março de 2025

O espetáculo estreia dia 28 de março no Teatro CIEE-RS Foto: Ale Catan Foto: Ale Catan

Potentes vozes da música brasileira inspiraram a criação da comédia romântica musical “Canções que eu guardei para você”, que tem sua estreia gaúcha no dia 28 de março de 2025 no Teatro CIEE-RS. O espetáculo segue em cartaz por lá até o dia 30 de março, com apresentações de sexta e sábado, às 20h, e domingo às 18h.

A ideia de montar a peça surgiu de um término de um relacionamento, conta o idealizador Felipe Heráclito Lima. “Eu já estava com vontade de fazer uma peça leve, descomplicada que falasse sobre amor com humor e sensibilidade. Tinha recém terminado um relacionamento e tocou uma música que traduzia exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. E, para além de traduzir, parecia que de certa forma ela potencializava o meu sentimento de inconformidade por não existir mais “você e eu”, mesmo ainda existindo amor “, relata.

“Canções que eu guardei pra você” acompanha três casais em uma divertida ciranda de desejos, surpresas, frustrações e algumas descobertas. A trama é costurada por vozes poderosas da música brasileira, com foco especial em canções dos anos 2000, que ficaram conhecidas na voz de cantoras lésbicas e bissexuais.

Esses temas todos foram escolhidos pela diretora musical Fernanda Maia, junto com o coautor Bernardo Marinho. “Nós escolhemos as músicas que pudessem dialogar com o texto e com a cena, levando em conta possibilidades de arranjos. Estou fazendo novos arranjos para este repertório, que será tocado ao vivo por uma formação de bateria, baixo, piano, violino e violoncelo. Vamos ter arranjos vocais e instrumentais completamente diferentes dos originais, feitos especialmente para o elenco”.

Na história, Miguel e Malu moram juntos e vivem um relacionamento estável e duradouro. Ele é um romântico convicto, que gosta dos prazeres cotidianos e deseja oficializar a união de ambos. Mas ela, apesar de gostar da previsibilidade e do controle, anseia por novidade e aventura. Cozinheiro de mão cheia, todo mês Miguel promove um tradicional jantar ao qual comparecem Renata e Túlio.

Renata é amiga de longa data de Malu e sua união com Túlio é um bem-acabado exemplo de uma vida regrada e funcional: namoraram, noivaram, casaram-se e acabaram de ter um filho. Pais de primeira viagem, Renata e Túlio são inteiramente devotados ao bebê, que comparece com eles à casa de Miguel e Malu.

Na noite em que o conhecemos, porém, o quarteto está prestes a receber para jantar um novo convidado, vindo diretamente do passado. Pietro foi o melhor amigo de juventude de Malu e namorado de Renata durante a adolescência e os anos de faculdade. Desde então, Pietro se tornou um solteiro incorrigível e autocentrado, que mora há uma década fora do país. Ao retornar, porém, declara-se apaixonado e apresenta Bárbara, sua nova namorada, a suas amigas do passado.

Assim, a chegada de Pietro e Bárbara vai abalar irreversivelmente, e de formas distintas, os relacionamentos de Malu e Miguel e de Renata e Túlio. Em um carrossel de novos encontros e alguns desencontros, os seis personagens verão nascer sentimentos inéditos e insuspeitos, reviverão afetos do passado e descobrirão, cada um a seu modo, novas dimensões do sentimento amoroso.

“Tínhamos uma vontade de fazer uma peça na qual pudéssemos falar amor de uma forma leve, com humor e, ao mesmo tempo, com sensibilidade, trazendo para a dramaturgia questões que provavelmente todos nós vivenciamos ou pelo menos conhecemos alguém que as tenha vivenciado. A música entrou em segundo plano, mas acredito que, de certa forma, sempre tenha estado lá, porque faz parte da minha vida de uma forma muito intensa”, explica Felipe Heráclito.

O projeto tem idealização de Felipe Heráclito Lima e Marco Griesi, texto de Bernardo Marinho e Valentina Castello Branco, direção de Zé Henrique de Paula, direção musical de Fernanda Maia e elenco formado por Bruna Guerin, Felipe Hintze, George Sauma, Guilherme Magon, Karen Junqueira e Marília Lopes.

O espetáculo é realizado pela Sevenx Produções, Palco 7 Produções e Brisa Filmes, apresentado pela Porto, com patrocínio da Manserv, por meio da Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil – União e Reconstrução.

2025-03-14