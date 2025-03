Acontece Copa Futuro Suave de Jiu-Jitsu pede ajuda para continuar auxiliando jovens em situação de vulnerabilidade social

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

A primeira etapa deste ano será neste sábado (15), no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Foto: Divulgação A primeira etapa deste ano será neste sábado (15), no bairro Sarandi, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Copa Futuro Suave de Jiu Jitsu, voltada aos novos talentos da arte marcial, principalmente oriundos de programas sociais, está fazendo um chamamento aos empresários para que participem da iniciativa por meio da Lei de Incentivo ao Esporte – Pró-Esporte e que tem como proponente o Clube Amigos do RS.

Ao longo das sete edições da Copa, mais de 50 projetos sociais já participaram, impactando em torno de 1.700 atletas. A primeira etapa deste ano será neste sábado (15), no bairro Sarandi, em Porto Alegre, e a próxima etapa está marcada para 17 de maio.

O Pró-Esporte RS, coordenado pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), atua por meio de duas ferramentas: a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), com incentivo do ICMS a empresas patrocinadoras de projetos esportivos aprovados; e o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (Feie), realizado por investimentos de forma direta por parte do Estado, via editais.

