Acontece Aod Cunha recebe Comenda Porto do Sol na Câmara de Vereadores

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Aod Cunha recebeu a Comenda Porto do Sol na Câmara Municipal de Porto Alegre Foto: Câmara Municipal de Porto Alegre/Divulgação Foto: Câmara Municipal de Porto Alegre/Divulgação

A Câmara Municipal de Porto Alegre entregou, nesta terça-feira (11), a Comenda Porto do Sol ao economista Aod Cunha de Moraes Junior. A cerimônia foi realizada no Plenário Otávio Rocha e contou com a presença de autoridades, incluindo o governador Eduardo Leite. A proposição foi feita pelo vereador Moisés Barboza (PSDB), que destacou a importância de Aod como um semeador de ideias e desenvolvimento. Em sua fala, Moisés Barboza compartilhou uma história pessoal emocionante, revelando que foi a palestra de Aod na Escola Técnica de Agropecuária (ETA), em Viamão, que mudou sua perspectiva de vida e o inspirou a seguir no caminho do desenvolvimento público e da educação. “Então é muito simbólico que a gente faça essa entrega para o economista Aod Cunha, um homem dedicado a esse estado que perseguiu déficit zero, que foi secretário estadual e que faz tanto pelo estado e a gente se sente honrado de poder homenageá-lo.” afirmou o vereador, emocionado ao relembrar sua infância marcada por dificuldades.

Aod, visivelmente tocado pela homenagem, agradeceu a Moisés e destacou que sua trajetória sempre foi guiada pela convicção de que devemos nos importar com os outros e trabalhar por uma sociedade melhor para todos. “Fico muito feliz, me sinto muito honrado, é uma honraria importante entregue pela câmara de vereadores por iniciativa do vereador Moisés Barboza e é pra mim uma satisfação muito grande.” Ele também ressaltou o desafio de impactar positivamente a vida de muitas pessoas, especialmente aquelas que enfrentam adversidades. “Minha utopia continua sendo acreditar que temos muitos que querem uma sociedade melhor para todos, muitas vezes fazendo sacrifícios para ver seu esforço impactar a vida de muitos”, concluiu.

O governador Eduardo Leite também se pronunciou sobre a importância da homenagem, elogiando o trabalho de Aod e sua dedicação ao estado. “Dá um belo exemplo de civismo porque continua engajado nas boas causas, não apenas na de buscar as contas equilibradas, mas também a de ter um estado com capacidade de saúde fiscal da vida das pessoas. Fico muito feliz de poder estar aqui, dar um grande abraço neste grande amigo e neste ilustre gaúcho que tanto já contribuiu no estado e continua contribuindo”.

Natural de Porto Alegre, Aod Cunha de Moraes Junior tem uma carreira notável na economia, com graduação, mestrado e doutorado pela UFRGS. Atuou como presidente da Fundação de Economia e Estatística do RS e foi secretário da Fazenda do Estado, onde obteve superávit orçamentário pela primeira vez na história. Aod também teve uma carreira de sucesso no mercado financeiro e, atualmente, é conselheiro do Agibank e membro do Conselho Consultivo do Pacto Alegre. Sua contribuição para a melhoria da educação no RS e seu trabalho no desenvolvimento da cidade de Porto Alegre são pilares de sua atuação pro bono.

