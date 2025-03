Acontece Fecomércio-RS homenageia Zildo de Marchi e Moacyr Schukster com a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Entrega da honraria, concedida a personalidades e instituições ocorre nesta quinta-feira Foto: Ordem do Mérito Comercial Foto: Ordem do Mérito Comercial

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Concedida a personalidades e instituições que tenham contribuído com o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo gaúcho, a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul será entregue a Zildo de Marchi e Moacyr Schukster nesta semana. A cerimônia ocorrerá na sede da Federação, em Porto Alegre, na quinta-feira (13).

Prestes a completar um século de vida, Zildo de Marchi nasceu em Barão, entre a Serra Gaúcha e o Vale do Caí. Ex-presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac na gestão 2010-2014, teve, em sua trajetória profissional, diversas experiências no meio sindical e empreendedor. Foi o introdutor do leite em embalagem de saco plástico no Brasil e fundador do Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado do Rio Grande do Sul, onde exerceu a presidência durante 25 anos. Atualmente, é vice-presidente do Sistema Fecomércio-RS e membro vitalício da Confederação Nacional do Comércio.

Natural de Erebango, Schukster concluiu o curso de Contabilidade em Passo Fundo. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduou-se em Administração de Empresas. Desde 1998, é diretor da Moacyr Schukster & Consultores Associados, tendo exercido ainda vários cargos no mercado imobiliário. É presidente do SECOVI/RS desde 1999 e vice-presidente da Fecomércio-RS, além de ter presidido interinamente a entidade em 2010.

A Comenda inaugural homenageou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em solenidade realizada em novembro do ano passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fecomercio-rs-zildo-marchi-moacyr-schukster/

Fecomércio-RS homenageia Zildo de Marchi e Moacyr Schukster com a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul

2025-03-12