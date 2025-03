Acontece Psicologia da Ulbra Canoas atende vítimas de violência

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Consultas são realizadas por profissionais e acadêmicos da Universidade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (Naviv), do curso de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), campus Canoas, recebe pacientes impactados por diversos tipos de agressões, física, psicológica ou moral. O que inclui abuso sexual e violência doméstica. Os encaminhamentos são feitos por vários órgãos públicos do município, como Fórum, Conselho Tutelar, Centro de Referência da Mulher (CRM), entre outros.

O número de atendimentos mensal é bastante variado. Neste semestre 2025/1, ocorrerão em torno de oito grupos simultâneos. Cada grupo terá de oito a 10 participantes. No atendimento individual, atualmente são duas estagiárias de psicologia clínica. Cada uma atende até sete pacientes.

“É de extrema relevância o atendimento da população que passa por situações de violência, sejam adultos, adolescentes ou crianças, para promover estratégias de ressignificação do ponto de vista emocional”, enfatiza Demétrius Paiva Nunes, psicólogo clínico, professor e supervisor dos estagiários do curso de Psicologia da Ulbra na Clínica Multiprofissional do campus Canoas. “A Ulbra também colabora para o fortalecimento das políticas públicas de apoio à saúde mental, nesse caso, envolvendo aspectos de violência”, acrescenta.

Famílias em grupo

São também feitos grupos com familiares que acompanham crianças e adolescentes. Todos são separados por faixas etárias. “Os responsáveis participam de um grupo somente para famílias, com temáticas específicas sobre o convívio familiar e a promoção da saúde, focando principalmente em saúde mental e aspectos emocionais envolvidos nessa trama de violência, mas também do próprio contexto familiar”, relata o psicólogo.

Os estagiários da Psicologia da Ulbra também atendem, no Fórum de Canoas, homens suspeitos de agressão ou violência doméstica. São realizados 12 encontros com duração média de uma hora e 30 minutos. Conforme o psicólogo Demétrius Nunes, é proposto em cada encontro uma temática para reflexão dentro de uma ideia de grupo operativo para poder pensar aspectos relacionados aos mais diversos tipos de violência para prevenção.

A Clínica-escola de Psicologia (Clinesp) da Ulbra Canoas, oferece também serviços de psicoterapia (infantil e adulto) e avaliação psicológica (psicodiagnóstico). São atendimentos abertos à comunidade e têm preços acessíveis, informa Thaisi Cézar, coordenadora das clínicas-escolas do Centro Multiprofissional.

Os atendimentos são feitos por estagiários e profissionais formados, explica Thaisi. “Visam auxiliar a comunidade a ter acesso aos serviços psicológicos, trabalhando emoções, pensamentos, comportamentos e relacionamentos. Investir em saúde mental pode ajudar a ter uma vida mais satisfatória e saudável”, ressalta a coordenadora.

Para acessar o serviço, basta entrar em contato pelos números (51) 98479-0280 (whatsap) ou (51) 99477-9269. Os atendimentos são realizados no segundo andar da Clinesp, no prédio 22 da Ulbra Canoas. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/psicologia-ulbra-canoas-atende-vitimas-violencia/

Psicologia da Ulbra Canoas atende vítimas de violência

2025-03-12