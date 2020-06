Acontece Panvel estreia novo conceito de loja nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

A nova loja irá funcionar de segunda a domingo, das 7h às 23h. (Foto: Divulgação/ Panvel)

A Panvel inaugurou na manhã desta sexta-feira (26), em Porto Alegre, um novo conceito de lojas físicas voltado a regiões que requerem uma atratividade promocional mais intensa. A primeira loja que abriu hoje (26), está localizada na Avenida Assis Brasil, 5451, e conta um visual mais vibrante, quente e comunicativo, com objetivo de se aproximar ainda mais dos clientes.

Na entrada da farmácia, será possível visualizar produtos em ofertas através de equipamentos e expositores sob medida, no qual destacarão produtos e serviços acessíveis, como medicamentos genéricos, packs promocionais, e descontos de laboratório.

“A Panvel está evoluindo para conhecer cada vez mais seus clientes e oferecer a eles o que precisam, sem deixar de lado características como mix completo de produtos e experiência agradável de atendimento. A nova loja da Assis Brasil no modelo Pop seguirá os padrões da rede, mas terá um ambiente ainda mais focado em ofertas e packs promocionais”, afirma o diretor-presidente do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto.

Além de estacionamento gratuito e 240m² de área total, os clientes poderão conferir na nova loja, experiências já oferecidas pela rede, como grande mix de produtos de higiene, beleza e medicamentos e o programa de relacionamento Bem Panvel, que garante diversos descontos especiais. A farmácia também está conectado ao serviço Clique & Retire, que permite ao cliente realizar a compra pelo site Panvel.com ou App Panvel e resgatar os produtos no local, sem pagar frete.

A nova loja Panvel é a quarta farmácia aberta após o início da pandemia de Covid-19. Até o final do ano, a rede de farmácias planeja abrir mais 25 lojas na Região Sul do país, além de fortalecer a operação de seus canais digitais, que saltaram de 10% para 18% no faturamento da marca. Atualmente, a Panvel conta com mais de 450 lojas espalhadas pelo Sul e São Paulo, consagrando-se como uma das redes farmacêuticas mais consolidadas do país.

