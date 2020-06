Acontece CASACOR RS 2020 é adiada devido a pandemia do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Em 2019, cerca de 35 mil pessoas passaram pela mostra que revitalizou o antigo Hospital da Criança Santo Antônio. (Foto: Divulgação/ Cristiano Bauce)

A edição da CASACOR Rio Grande do Sul 2020, teve que ser adiada para o próximo ano, devido o desenvolvimento da pandemia da Covid-19. Assim como no ano passado, a CASACOR RS 2020, aconteceria no antigo Hospital da Criança Santo Antônio.

A diretoria do evento reconhece e lamenta os eventuais transtornos e frustrações que essa decisão, possa vir a causar aos parceiros, funcionários, ao público e a toda a cadeia produtiva envolvida na execução da mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo .

“Neste momento, a CASACOR SP foi postergada para 2021 e, acompanhando a decisão nacional, a mostra CASACOR RS, também será postergada para o próximo ano. O evento, da forma como conhecemos, não será realizado em 2020, mas estamos preparando projetos adequados ao cenário atual. Iniciativa s que devem permitir o relacionamento com público da mostra e profissionais de forma segura serão criadas e apresentadas oportunamente”, explica Karina Capaverde, diretora da CASACOR RS.

Várias análises de cenários e consultas a instituições da área de saúde foram realizadas antes da decisão de adiar o evento. No entanto, não seria possível realizá-lo sem que fosse colocada em risco a integridade física dos envolvidos, incluindo o numeroso público que visita a exposição.

“Continuaremos a enfrentar juntos este momento de adversidade, trabalhando de maneira coordenada e seguindo as recomendações das autoridades de saúde para trazer a CASACOR Rio Grande do Sul cada vez mais para perto das pessoas, de forma segura e responsável”, destacou a diretoria da CASACOR RS.

Em 2019, cerca de 35 mil pessoas passaram pela mostra que revitalizou o antigo Hospital da Criança Santo Antônio, localizado no 4º Distrito. Os 49 ambientes em exposição foram assinados por 78 renomados e novos nomes da área. Foram ao todo 4.100m² ocupados pela mostra em dois andares, do total de 9.950 m² do prédio todo.

Além do Rio Grande do Sul, a CASACOR acontece em mais 17 praças nacionais: São Paulo, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina (Florianópolis e Itapema) e Ribeirão Preto. A mostra acontece ainda em quatro praças internacionais: Bolívia, Estados Unidos, Paraguai e Peru.

