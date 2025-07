Acontece Panvel inaugura loja exclusiva de conveniência no complexo da Fiergs

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nova loja de conveniência Panvel na Fiergs oferece produtos de higiene, beleza e snacks em modelo self service para o público externo Foto: Leonardo Dalla Porta/Divulgação Fiergs Foto: Leonardo Dalla Porta/Divulgação Fiergs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conhecida por receber grandes eventos culturais, sociais e corporativos, a Fiergs passa a contar com uma novidade exclusiva da Panvel Farmácias. Trata-se da primeira loja de conveniência da marca voltada ao público externo. Criada no modelo self service, a filial será um ponto de apoio prático e funcional para quem circula pelo espaço, seja para assistir a um espetáculo, participar de um congresso, comemorar uma formatura ou seguir a rotina no ambiente empresarial.

Aberta de segunda a sábado, das 8h às 21h, a filial terá foco exclusivo em produtos de higiene e beleza, como maquiagens e desodorantes, além de itens como chocolates e snacks, por meio de autoatendimento e opções de pagamento por cartão de débito, crédito, pix e vale alimentação de bandeiras parceiras. Foi pensada para atender com agilidade um público diverso que circula pelo complexo, onde também atuam cerca de 1.200 colaboradores. A Panvel já possui uma estrutura do tipo instalada dentro de sua sede administrativa, em Eldorado do Sul.

Sobre a Panvel

Com 50 anos de história e mais de 640 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São mais de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, além de mais de mil produtos de marca própria, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, itens infantis e cuidados masculinos.

É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a facilidades como tele-entrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo o país. Agora, o Alô Panvel conta com tecnologia Sofia: clientes podem enviar mensagens para obter informações medicamentosas, esclarecer dúvidas, buscar localização de lojas e até realizar compras, tornando a experiência ainda mais ágil, prática e personalizada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/panvel-inaugura-loja-exclusiva-conveniencia-fiergs/

Panvel inaugura loja exclusiva de conveniência no complexo da Fiergs

2025-07-30