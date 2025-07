Política Viajando de carro até a Argentina, escala nos Estados Unidos e prisão na Itália: a rota de fuga da deputada federal Carla Zambelli

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Deputada foi condenada pelo STF e tentou escapar da Justiça brasileira com um plano que envolvia três países e uso da cidadania italiana. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a deputada Carla Zambelli (PL-SP) empregou um plano de fuga do País que incluiu uma viagem de carro à Argentina, voos domésticos e internacionais, uma breve estadia na Flórida (EUA) até seu destino na Itália, onde foi presa na terça-feira (29).

Em maio deste ano, Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Ela ainda poderia recorrer da decisão. Porém, no início de junho, deixou o País, alegando que iria tratar de uma condição de saúde nos EUA. Em resposta, o Supremo determinou sua prisão preventiva.

Ao investigar a fuga, a Polícia Federal concluiu que Zambelli seguiu de carro de São Paulo até Foz do Iguaçu (PR), onde atravessou a fronteira para Puerto Iguazú, na Argentina. O trajeto percorrido tem mais de mil quilômetros e leva quase 14 horas. De Puerto Iguazú, embarcou num avião para Buenos Aires e, em seguida, em outro para Miami (EUA).

Poucos dias após anunciar sua saída do País, a localização da parlamentar nos EUA foi relevada pelo youtuber brasileiro Geo Pasch: a cidade de Fort Lauderdale, na Flórida.

O destino da parlamentar, no entanto, não era os EUA, e sim a Itália, para onde seguiu após uma breve estadia na Flórida. O plano de ir para o país europeu envolve o fato de Zambelli ter cidadania italiana e acreditar que lá ela estará imune às leis brasileiras.

“Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável”, declarou à CNN Brasil na época.

Após passar dois meses foragida, a deputada foi localizada pelo adido da Polícia Federal em Roma, em trabalho conjunto com as autoridades italianas. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

