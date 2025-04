Acontece Panvel inaugura sua primeira unidade na Avenida Paulista

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tradicional grupo farmacêutico do Sul chega à 13ª loja em São Paulo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Panvel, uma das maiores redes de farmácias do Brasil, anuncia a inauguração de sua primeira unidade na Avenida Paulista, um dos endereços mais icônicos do país. Localizada no coração de São Paulo, no histórico prédio do Conjunto Nacional, esquina com a rua Padre João Manuel, a nova loja representa um marco na história da empresa e consolida sua presença em um dos centros urbanos mais importantes do mundo.

“É com imensa satisfação que abrimos as portas da Panvel na Avenida Paulista. Este é um momento histórico para a nossa empresa, que agora tem uma vitrine em um local de grande circulação e visibilidade”, afirma Julio Mottin Neto, CEO da Panvel. “A chegada de mais uma Panvel em São Paulo, agora na av. Paulista, reforça o compromisso em cuidar da saúde e beleza também dos paulistanos, trazendo para São Paulo a experiência única e inovadora que já deu certo no sul do Brasil.”

Expansão e liderança no mercado

Com mais de 51 anos de história, a Panvel é a maior rede farmacêutica da Região Sul do Brasil e está em plena expansão para outras regiões. A empresa encerrou o ano de 2024 com 631 lojas, resultado de uma estratégia de crescimento que prevê a abertura de cerca de 60 novas unidades por ano. Essa expansão, aliada à maturação rápida das lojas inauguradas desde 2020, contribuiu para que a Panvel alcançasse a maior venda média mensal de sua história, atingindo R$ 750 mil por mês – nas unidades só de São Paulo, essa média sobe para R$ 1,5 milhão por mês.

No quarto trimestre de 2024, a Panvel alcançou um market share histórico de 13,2% na Região Sul, demonstrando sua liderança e crescimento acima do mercado. A empresa também se destaca no cenário digital, com 21,9% das vendas do quarto trimestre provenientes do canal digital, consolidando sua posição como referência no varejo farmacêutico brasileiro.

Inovação e experiência omnichannel

A nova loja da Avenida Paulista reforça o compromisso da Panvel com a inovação e a experiência omnichannel, integrando os canais físico e digital para oferecer mais conveniência e facilidade aos clientes. A Panvel se destaca por sua estratégia de digitalização, com destaque para o aplicativo Panvel, que apresentou um crescimento de 36,2% em 2024. A empresa oferece serviços como “Clique e Retire” em todas as suas lojas e entrega rápida, em até 1 hora, e entrega turbo, em até 30 minutos.

“Acreditamos que o futuro do varejo farmacêutico está na integração entre o físico e o digital. Por isso, investimos em tecnologias e soluções que proporcionem uma experiência completa e personalizada aos nossos clientes”, explica Julio Mottin Neto.

Produtos de marca própria em evidência

A loja da Avenida Paulista também será uma vitrine para os produtos de marca própria da Panvel, que representam um importante diferencial da empresa. Com um crescimento de 10,3% no quarto trimestre de 2024, os produtos de marca Panvel são reconhecidos pela qualidade e variedade, abrangendo desde cosméticos e itens de higiene e beleza até cuidados ortopédicos e produtos infantis.

“Nossos produtos de marca própria são desenvolvidos com o mesmo cuidado e qualidade que dedicamos a todos os nossos serviços. Queremos oferecer aos nossos clientes paulistanos o melhor em saúde, beleza e bem-estar”, afirma o CEO da Panvel.

Nova Panvel no CESTTO Atacadista de Porto Alegre

Em Porto Alegre, uma nova loja da Panvel foi aberta no CESTTO Atacadista, operação do Grupo Zaffari que une atacado e varejo e que inaugurou recentemente na Avenida Protásio Alves, 2700. Com ampla diversidade de medicamentos e produtos, a loja da Panvel chega para facilitar a rotina de cuidados com a saúde, beleza e bem estar de quem circula pelo local. Seu funcionamento será de segunda a sábado, das 7h às 23h, e aos domingos e feriados, das 7h30 às 22h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/panvel-inaugura-primeira-unidade-avenida-paulista/

Panvel inaugura sua primeira unidade na Avenida Paulista

2025-04-14