CASACOR do Rio Grande do Sul inicia venda de ingressos antecipados

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Pré-venda é realizada pela bilheteria digital e dá direito a descontos especiais para a edição que inicia em maio Foto: Luciano Mota/Divulgação Foto: Luciano Mota/Divulgação

O público de CASACOR do Rio Grande do Sul já pode adquirir os ingressos antecipados para a mostra que acontece neste ano de 14 de maio a 13 de julho, no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. A compra antecipada, que inicia hoje, dá direito a descontos até a abertura do evento e deve ser feita na bilheteria digital da CASACOR. Quem adquirir a entrada até o dia 03 de maio, tem 20% de desconto e com 10% de desconto entre os dias 4 e 13 de maio. Os descontos são aplicáveis apenas sobre o valor da entrada inteira e não se estendem à modalidade de meia-entrada. A compra deve ser realizada exclusivamente online.

Neste ano, a mostra celebra sua 32ª edição do evento no estado e contará com 40 ambientes inéditos, assinados por nomes reconhecidos do mercado, novos talentos e representantes do interior do Estado. Além de revitalizar o prédio do antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho e apresentar as criações e tendências destacadas por grandes profissionais e empresas dos setores de construção, decoração e paisagismo, o evento movimentará a economia regional e o setor de eventos.

A mostra ocupará 6.000m² metros quadrados do andar térreo do edifício, onde fica localizado o painel ‘A Conquista do Espaço’, pintado por Aldo Locatelli, em parceria com os artistas italianos Attílio Pisoni e Emílio Sessa. O espaço também contará com restaurantes e bares para atender ao público durante a programação do evento.

CASACOR Rio Grande do Sul 2025

Data: 14 de maio até 13 de julho.

Horários: De terça a sexta, das 14h às 20h (visitação até às 20h30);

Sábados, domingos e feriados das 12h às 20h (visitação até 20h30).

