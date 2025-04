Acontece Patrocinada pelo Clube Aliadas, DU99 reforma a sede do Grupo Marias

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

ONG é destinada a mulheres vítimas de violência doméstica

No último sábado, 05 de abril, a Associação de Assistência a Mulheres Grupo Marias (Alameda L, 509, Restinga) ganhou uma transformação significativa. A ONG, destinada a atender vítimas da violência doméstica, foi revitalizada pela DU99, organização que reforma instituições sociais em 1 dia, com o patrocínio do Clube Aliadas. Atividades como a pintura da fachada e dos interiores, montagem de móveis e instalações gerais foram realizadas pelos voluntários que estiveram presentes a fim de garantir uma melhor estrutura e acolhimento para as mulheres atendidas.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da capital, entre os meses de março de 2020 e janeiro de 2021, mais de 9.000 mulheres perderam seus empregos em Porto Alegre. Grande parte dessas mulheres sofriam algum tipo de violência doméstica, sexual ou psicológica. Foi nesse contexto que o Grupo Marias foi criado, com o objetivo de proporcionar a inclusão e autonomia feminina. Visando o fortalecimento, o empoderamento, o protagonismo social feminino e a geração de renda, a ONG oferece cursos e palestras ministradas por voluntárias. As oficinas ofertadas são de culinária, artesanato, crochê, costura e alfabetização. Atualmente, 80% das 70 mulheres atendidas pela instituição sofreram algum tipo de violência.

O projeto contou com o Clube Aliadas, fundado por Ali Klemt, que, por meio do Prêmio Aliadas, arrecadou os recursos necessários para a revitalização. A ação envolveu mais de 50 voluntários, incluindo 10 supervoluntários, 3 membros da diretoria da DU99 e representantes do Clube Aliadas. Estiveram presentes Aline Fuhrmeister, Mariana Jardim e Paloma Antonio, Carol Fontanella, representante do Clube Aliadas, e Rosana Kasper, coordenadora e idealizadora do Grupo Marias. Os apoiadores da iniciativa foram Restaurante Nauê, Fruki Bebidas, Grupo DCA, Laboratório da Luz, Manjabosco, Guimarães Alimentos, Leroy Merlin, Tintas Coral, Pincéis Atlas, Gota Limpa, Capellari & Radin e Bella Gula.

A próxima ação da DU99 será no sábado (12), patrocinada pela Guimarães Alimentos, na Escola Municipal de Ensino Infantil Costinha, localizada na área rural de Santo Antônio da Patrulha. Com 20 anos de história, a instituição possui 50 crianças matriculadas, entre 4 meses e 6 anos e é a única instituição infantil na região, que abriga mais de 200 famílias. Para entrar nessa corrente do bem, saiba mais em du99.com.br.

SOBRE A DU99

A DU99 é um negócio de impacto social que muda o mundo através da ressignificação sustentável de espaços para 99% da população. Em apenas 1 dia transforma espaços como ONGs, instituições, centros comunitários, escolas e áreas degradadas da cidade com a participação de voluntários e colaboradores das empresas apoiadoras.

Fundada em 2016 pela arquiteta Aline Fuhrmeister, a DU99 surgiu da descoberta de que apenas 1% da população mundial tem condições econômicas de contratar um arquiteto. Aline decidiu fazer a diferença, promovendo a arquitetura de forma ampla e acessível para os 99% restantes, mostrando a importância de espaços bem projetados na qualidade de vida dos indivíduos. Nesses oito anos, a DU99 já beneficiou mais de 20 mil indivíduos e conta com a colaboração de mais de 250 empresas e 500 voluntários.

