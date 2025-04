Acontece Empresa desiste de doar 200 casas prometidas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

O governo estadual assumirá a responsabilidade pelas obras Foto: Unsplash Foto: Unsplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Innova Steel, empresa paulista do setor da construção civil especializada em soluções industrializadas com estrutura metálica, anunciou oficialmente que não irá mais doar as 200 residências prometidas às vítimas das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. A decisão foi comunicada em 3 de abril, durante reunião com as secretarias estaduais de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O grupo relatou dificuldade financeira para cumprir com as entregas previstas.

Em maio do ano passado, durante evento em Estrela, a empresa havia se comprometido a construir cem moradias definitivas em Cruzeiro do Sul, 50 em Igrejinha e outras 50 em São Sebastião do Caí. O projeto, estimado em R$ 22 milhões, chegou a realizar um leilão beneficente em São Paulo, em agosto de 2024. A iniciativa, no entanto, não recebeu recursos públicos.

Em nota, a Innova Steel afirmou que, apesar dos esforços do projeto RennovaSul, não foi possível cumprir integralmente a promessa. Entre os motivos, a empresa citou atrasos na importação de aço, retirada de parceiros financeiros, inadimplência em parte dos itens leiloados e a falta de infraestrutura nos terrenos destinados às moradias. Seis casas foram finalizadas com recursos próprios e serão doadas às famílias atingidas. A empresa reiterou sua disposição em colaborar com futuras ações e ofereceu materiais a preço de custo, apoio técnico e participação em novos projetos.

Diante da desistência, o governo do Rio Grande do Sul anunciou que assumirá a construção das moradias e manterá o caráter definitivo da proposta. Os recursos virão do Funrigs — fundo criado para a reconstrução do estado após a catástrofe — dentro do programa A Casa é Sua – Calamidade. Serão erguidas 97 casas em Cruzeiro do Sul, além das 50 previstas para Igrejinha e outras 50 para São Sebastião do Caí. As três unidades restantes serão entregues em outros loteamentos a famílias afetadas pelas enchentes.

O governo informou em nota que já iniciou os trâmites de contratação para preparar os terrenos e garantir a continuidade das obras, de forma a evitar prejuízos à população atingida.

