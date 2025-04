Acontece Comercial Zaffari avança no ranking nacional e desponta entre as 20 maiores empresas do varejo alimentar

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Com a aquecida expansão da bandeira Stok Center, a rede gaúcha dobrou o número de lojas em apenas quatro anos

A Comercial Zaffari conquistou um novo marco em sua trajetória de crescimento e consolidação no mercado nacional. De acordo com o Ranking ABRAS 2025, divulgado na noite desta segunda-feira (14), a empresa subiu da 23ª para a 20ª colocação entre as maiores empresas do varejo alimentar do País.

O avanço reflete os resultados expressivos alcançados em 2024, com um faturamento de R$ 5,7 bilhões — um crescimento de 30,75% em relação ao ano anterior.

Ao comemorar a mais recente conquista, o presidente Sérgio Zaffari lembra dos desafios enfrentados no último ano.

“Esse resultado tem um significado ainda maior para a Comercial Zaffari, porque assim como tantas outras empresas gaúchas, também sofremos com as enchentes que abalaram nosso estado há um ano. Provamos nossa resiliência em um período desafiador e muito adverso, crescendo com consistência e impulsionando ainda mais o nosso negócio. Estar entre as 20 maiores empresas supermercadistas do Brasil reflete o trabalho de nossa equipe e reforça nosso objetivo de estar cada vez mais presentes na vida das pessoas”.

O desempenho ganha ainda mais destaque quando comparado aos resultados de 2021, ano em que a Comercial Zaffari entrava para o ranking das 30 maiores, com 24 lojas. Em apenas quatro anos, a empresa quase dobrou sua operação e está prestes a inaugurar sua 47ª unidade. Com uma estratégia focada na expansão de lojas da bandeira Stok Center, a Comercial Zaffari deve fechar o ano de 2025 totalizando 53 lojas, ampliando significativamente sua presença no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

O sólido crescimento também foi reconhecido no último Ranking AGAS 2024, promovido recentemente pela Associação Gaúcha de Supermercados, onde a Comercial Zaffari recebeu o prêmio de maior crescimento entre empresas com faturamento acima de R$ 1 bilhão.

Além disso, a empresa consolidou-se como a segunda maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul (Ranking AGAS 2024) e, através do Stok Center, recebeu o título de marca preferida e marca mais lembrada na categoria “rede atacadista” na Pesquisa Marcas de Quem Decide 2025, promovida pelo Jornal do Comércio.

Todos estes reconhecimentos fortalecem o compromisso da Comercial Zaffari e do Stok Center com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, a oferta de preços competitivos e com o desenvolvimento econômico das comunidades onde atua.

