Inter No Beira-Rio, Inter contará com retornos importantes para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Inter enfrenta o Palmeiras, às 19h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter . (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Roger já projetou o próximo compromisso do Inter. Sem tempo para treinar e com muito pouco descanso, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (16) para enfrentar o Palmeiras, às 19h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Brasileirão.

Carbonero, lesionado, ficará de fora, mas o técnico ganhará reforços fundamentais em comparação com a formação que empatou por 0 a 0 com o Fortaleza. Alan Patrick, Bruno Henrique e Fernando voltam naturalmente ao time, que também pode ter Victor Gabriel.

De acordo com Roger, o trio titular do meio-campo não viajou ao Ceará por falta de condições físicas. Eles ficaram em Porto Alegre e trabalharam durante o final de semana no CT Parque Gigante. No dia seguinte ao jogo, como todo o elenco, folgaram, mas participam do único treino visando à partida contra o Palmeiras nesta terça-feira (15).

Para suprir a falta de Carbonero, cuja lesão muscular deve ser confirmada pelo Inter nesta terça-feira, na reapresentação dos jogadores, o técnico pode optar por Vitinho, que tem participado de todas as últimas partidas, ou por Bruno Tabata, que retornou de lesão e entrou nos dois mais recentes compromissos do Inter. Em ambos, teve boa atuação.

Por fim, existe uma chance, embora pequena, de Victor Gabriel ficar à disposição. Roger confirmou que ele já cumpriu todas as etapas da recuperação de uma lesão muscular sofrida na final do Gauchão e que reforçará a defesa colorada nesta semana. Só não disse se seria já contra o Palmeiras ou no Gre-Nal, marcado para este sábado (19) à noite, na Arena, na Capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-contara-com-retornos-importantes-para-enfrentar-o-palmeiras-pelo-brasileirao/

No Beira-Rio, Inter contará com retornos importantes para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

2025-04-15