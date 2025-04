Inter Inter encerra a preparação para a partida contra o Palmeiras no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

O duelo com o time paulista acontece nesta quarta-feira (16), às 19h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, válido pela quarta rodada do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter teve apenas um dia de treinamento para encarar o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (15), a equipe fechou a preparação para enfrentar o Palmeiras.

O duelo com o time paulista acontece nesta quarta-feira (16), às 19h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, válido pela quarta rodada do Brasileirão. Com cinco pontos, o Colorado ocupa a sexta posição na tabela de classificação.

A preparação para a partida foi finalizada nesta terça-feira com um trabalho fechado no CT. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, realizando os últimos ajustes no time.

