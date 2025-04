Grêmio Grêmio informa sobre lesão do zagueiro Rodrigo Ely

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Zagueiro rompeu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota para o Flamengo Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio informou, na manhã desta terça-feira (15), a lesão de Rodrigo Ely. Após ser submetido por exames de imagem, o zagueiro teve diagnosticada ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ligamento colateral medial e do menisco medial do joelho esquerdo.

Rodrigo Ely passará por cirurgia nos próximos dias. Pela gravidade da lesão, multiligamentar, é improvável que o zagueiro volte a jogar em 2025.

Ely sofreu a lesão no primeiro tempo da derrota do Grêmio para o Flamengo, por 2 a 0, no último domingo (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após pisar em falso no gramado, o zagueiro precisou ser substituído, aos 27 minutos, por Jemerson.

