Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

A partida será disputada nesta quarta-feira (16), às 19h, no Estádio Maião, em Mirassol, no interior paulista Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na manhã desta terça-feira (15), o Grêmio realizou a última atividade antes do próximo compromisso, contra o Mirassol, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada nesta quarta-feira (16), às 19h, no Estádio Maião, em Mirassol, no interior paulista.

As atividades no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, começaram com os arqueiros realizando trabalhos de saltos, saídas do gol e defesas comandados pelo treinador de goleiros Mateus Famer. Já os atletas de linha abriram o dia de treino em circuito de mobilidade montado pela equipe de preparação física.

Logo após, o técnico Gustavo Quinteros comandou atividade tática para ajustar os últimos detalhes para o duelo com o Mirassol. Durante essa parte do treino, o treinador aproveitou para passar orientações individuais e setorizadas para os jogadores.

