Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Quem for ao Mercado Público para as compras da Semana Santa também pode aproveitar a 245ª Feira do Peixe, que ocorre no Largo Glênio Peres Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Mercado Público de Porto Alegre terá horário especial nesta semana que antecede ao feriadão de Páscoa. De segunda-feira (14), a quinta-feira (17), as lojas estarão abertas das 7h30 às 20h.

Na Sexta-Feira Santa (18), o atendimento é das 7h30 às 13h, e sábado, 19, das 7h30 às 18h. No domingo de Páscoa (20), e na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, a abertura das lojas é opcional, das 8h às 13h, e os restaurantes, das 9h às 15h.

Quem for ao Mercado Público para as compras da Semana Santa também pode aproveitar a 245ª Feira do Peixe, que ocorre no Largo Glênio Peres. Até sexta-feira, serão comercializados no local, pescados frescos, resfriados e congelados, além da oferta de peixes, iscas e bolinhos fritos prontos para o consumo e da tradicional tainha assada na taquara.

