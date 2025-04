Rio Grande do Sul Polícia apreende carga irregular de quatro toneladas de camarão em Carazinho, no Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Durante uma ação de fiscalização, os policiais localizaram um caminhão Ford, com placas de Passo Fundo, transitando na BR-285 Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta terça-feira (15), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão carregado com aproximadamente quatro toneladas de camarão contrabandeados da Argentina, na BR-285, em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul. Uma Tracker acompanhava a carga e o seu motorista informava sobre fiscalização policial.

Durante uma ação de fiscalização, os policiais localizaram um caminhão Ford, com placas de Passo Fundo, transitando na BR-285. Nesse momento, perceberam que a Tracker, com placas de Minas Gerais, estava viajando com ele. Os dois veículos foram abordados quando chegavam a Carazinho.

O caminhão estava carregado com 3.960 quilos de camarão, avaliados em mais de 250 mil reais. Aos policiais, os homens disseram que carregaram os crustáceos na fronteira com a Argentina e os levariam até Itajaí/SC.

O motorista do caminhão e da camionete, de 42 e 37 anos, são moradores de Passo Fundo. Eles não possuíam ocorrências policiais. Os dois foram presos por contrabando e encaminhados para a polícia judiciária em Passo Fundo. A carga, o caminhão e a camioneta foram apreendidos. O camarão foi encaminhado para os órgãos sanitários para ser dada a devida destinação.

