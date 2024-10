Acontece Panvel recebe lançamento dos novos produtos Dove em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nova linha Dove é focada na saúde da pele e contam com tecnologia de autorregeneração celular. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (31), a rede de farmácias Panvel de Porto Alegre foi escolhida para receber, em primeira mão, as novas linhas faciais Dove Regenerative e os Séruns Corporais Dove. O evento, que sinaliza o maior lançamento da marca no ano, acontece no Espaço Panvel + Dove, ao lado da Panvel do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1800), em Porto Alegre.

Com 50 anos de história e mais de 600 filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel possui cerca de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, agora, incluindo também o que a Dove tem de mais inovador para a proteção da pele e autocuidado.

A linha dos novos produtos estimulam a autorregeneração e a energia celular da pele, desde hidratação intensa até mais firmeza e redução de marcas, estarão disponíveis ao longo do dia 31, das 10h às 22h, para os visitantes que desejam conhecer e experimentar. O evento de lançamento contará também com sorteio de brindes e a presença de grandes nomes da internet convidadas pela Dove e pela Panvel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/panvel-recebe-lancamento-dos-novos-produtos-dove-em-porto-alegre/

Panvel recebe lançamento dos novos produtos Dove em Porto Alegre

2024-10-25