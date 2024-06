Mundo Papa apela por ajuda “urgente” aos moradores da Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pedido ocorre às vésperas da conferência humanitária internacional na Jordânia Foto: Reprodução Pedido ocorre às vésperas da conferência humanitária internacional na Jordânia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco apelou neste domingo (09) à comunidade internacional para ajudar os palestinos em Gaza com urgência e para permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave antes da próxima conferência humanitária internacional na Jordânia.

O pontífice de 87 anos falou durante o seu discurso semanal do Angelus na varanda do palácio apostólico, dois dias antes do início da conferência para o povo da Faixa de Gaza, em 11 de junho, em cooperação com as Nações Unidas e o Egito.

O palácio real da Jordânia afirmou no X que o objetivo da reunião de emergência é trabalhar numa resposta humanitária ao conflito que eclodiu em 7 de outubro entre o Hamas palestino e Israel.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, viajará ao Oriente Médio na próxima semana, disse o Departamento de Estado dos EUA na sexta-feira (07), enquanto Washington tenta pressionar Israel e o Hamas para aceitarem uma proposta de cessar-fogo divulgada publicamente pelo presidente Joe Biden na semana passada.

Após reuniões com Biden neste fim de semana, o presidente francês Emmanuel Macron disse que os dois países trabalharão mais arduamente para evitar uma escalada regional da guerra de Israel com o Hamas e se concentrarão em acalmar as tensões entre Israel e o Hezbollah.

A guerra Israel-Hamas começou quando combatentes palestinos liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel a partir de Gaza, matando mais de 1.200 pessoas e capturando mais de 250 como reféns, segundo registros israelenses.

A campanha terrestre e aérea de Israel em Gaza deixou o território em ruínas, levou à fome generalizada e matou mais de 36 mil pessoas, dizem as autoridades de saúde palestinas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-apela-por-ajuda-urgente-aos-moradores-da-faixa-de-gaza/

Papa apela por ajuda “urgente” aos moradores da Faixa de Gaza

2024-06-09