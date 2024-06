Grêmio Renato Gaúcho projeta duelo entre Grêmio e Fluminense: “Libertadores não tem jogo fácil”

9 de junho de 2024

Após a partida, Renato Gaúcho falou em coletiva de imprensa sobre o confronto e a falha na busca pelo primeiro lugar Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste sábado (08), o Grêmio empatou com o Estudiantes em 1 a 1, no Couto Pereira, em seu último jogo na fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho classificou para as oitavas de final na segunda posição na chave C e irá enfrentar o Fluminense. Após a partida, Renato Gaúcho falou em coletiva de imprensa sobre o confronto e a falha na busca pelo primeiro lugar.

“O grupo está de parabéns por conseguir a classificação, quando muitos não acreditavam. A gente fez de tudo, não jogamos bem hoje. A gente tentou buscar o primeiro lugar, não conseguimos. Ninguém pode falar que o jogo contra o Fluminense vai ser mais difícil que o Peñarol ou vice-versa. Eu acho que em uma Libertadores não tem jogo fácil. No momento em que você classifica qualquer adversário é muito difícil. Então é difícil você querer escolher adversário”, relatou.

O Grêmio encerrou a fase de grupos da Libertadores na segunda colocação, com dez pontos conquistados. A equipe brasileira teve a mesma pontuação do líder da chave C, The Strongest, mas ficou abaixo na tabela por conta do número de gols marcados (8 a 7 para os bolivianos).

O treinador de 61 anos ainda analisou mais a fundo o duelo com o Fluminense e lamentou que um dos clubes será eliminado.

“É mais um brasileiro que vai ficar pelo caminho. O Fluminense é o atual campeão, tem uma grande equipe. Teremos que decidir com eles provavelmente no Maracanã. Agora, a gente volta a jogar a Libertadores em agosto. Até lá, tem muita coisa para acontecer tanto para o nosso lado quanto para o Fluminense. Quando chegar próximo à partida a gente pensará melhor no que fazer e a estratégia. Da mesma forma que o Fluminense conhece bem o Grêmio, o Grêmio conhece bem o Fluminense. É um clássico do futebol brasileiro, infelizmente um vai ficar pelo caminho”, afirmou.

Agora, o Grêmio se concentra no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho retorna a campo nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela oitava rodada da liga nacional.

Renato Gaúcho projeta duelo entre Grêmio e Fluminense: "Libertadores não tem jogo fácil"

