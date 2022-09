Mundo Papa apoia diálogo com Rússia e direito de Kiev de se defender

"Acho que é sempre difícil entender o diálogo com os Estados que iniciaram a guerra, e parece que o primeiro passo foi dado de lá", disse Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O papa Francisco apoiou nesta quinta-feira (15) a necessidade de manter o diálogo com a Rússia para tentar encerrar a guerra na Ucrânia, destacando que Kiev tem o direito a se defender. “Acho que é sempre difícil entender o diálogo com os Estados que iniciaram a guerra, e parece que o primeiro passo foi dado de lá, daquele lado.”

“É difícil, mas não devemos descartar isso, temos de dar a oportunidade de diálogo a todos, a todos”, declarou o Pontífice aos jornalistas no voo de retorno à Itália após sua viagem de três dias ao Cazaquistão.

Segundo o argentino, “há sempre a possibilidade de que, no diálogo, se possam mudar as coisas, e também oferecer outro ponto de vista, outro ponto de consideração”. Jorge Bergoglio admitiu que iniciativas deste tipo podem ser mal-entendidas, pela opinião pública, mas enfatizou que é preciso manter aberta a “única porta racional para a paz”.

“Não excluo o diálogo com qualquer potência, seja em guerra, seja o agressor. Às vezes o diálogo tem de se fazer assim, mas deve fazer-se, cheira mal, mas tem de ser feito. Sempre um passo à frente, uma mão estendida, sempre”, acrescentou.

Decisões políticas

Questionado sobre o envio de armamento para a Ucrânia, o Papa explicou que esta é uma decisão política, “que pode ser moral, moralmente aceita, se for feita de acordo com as condições de moralidade, que são muitas”. No entanto, “pode ser imoral, se for feito com a intenção de provocar mais guerra ou vender as armas ou descartar as armas de que já não se precisa”.

“A motivação é o que, em grande parte, qualifica a moralidade deste ato. Defender-se não é somente lícito, mas também uma expressão de amor à pátria. Aquele que não se defende, aquele que não defende algo, não ama, mas aquele que defende, ama”, ressaltou.

O argentino insistiu ainda na necessidade de refletir sobre o conceito de “guerra justa” e lamentou que a paz esteja em debate “há tantos anos”, sem que os discursos sejam concretizados.

Reflexões

“Devemos refletir ainda mais sobre o conceito de guerra justa, porque hoje todo mundo está falando de paz, há muitos anos as Nações Unidas falam de paz, estão fazendo muitas coisas sobre paz. Mas neste momento quantas guerras estão em andamento?”, perguntou.

Francisco citou o conflito na Ucrânia, no Azerbaijão e Armênia, na Síria, lembrando que “estamos numa guerra mundial”.

