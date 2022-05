Mundo Papa canoniza a primeira santa do Uruguai

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Cerimônia ocorreu diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O papa Francisco canonizou neste domingo (15) 10 novos santos, incluindo a primeira santa do Uruguai, a religiosa ítalo-uruguaia Francisca Rubatto, diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

O pontífice argentino, vestido com paramentos sagrados de cor branca e que permaneceu sentado devido às dores no joelho, pronunciou a frase com a qual proclamou Rubatto (1844-1904), que dedicou parte de sua vida a ajudar os pobres de vários países da América do Sul, como santa.

Durante a cerimônia, a primeira em três anos devido à pandemia de covid, o papa canonizou outros nove santos, incluindo o francês Charles de Foucauld (1858-1916), o jornalista holandês Titus Brandsma, executado no campo de extermínio nazista de Dachau, em 1942, e Lázaro, um mártir indiano do século XVIII.

“Estes santos fomentaram o crescimento social e espiritual, enquanto tristemente aumentam as tensões, as guerras e as distâncias no mundo. Que os novos santos inspirem o diálogo e especialmente o coração e a mente dos que têm postos de responsabilidade e são chamados a serem protagonistas da paz e não da guerra”, afirmou Francisco ao final da cerimônia.

Durante a missa em latim foi pronunciado o tradicional verso que pede que os 10 candidatos sejam inscritos no chamado Livro dos Santos para que sejam venerados pela Igreja.

Esta é uma das canonizações mais numerosas da história, com a presença de delegações de vários países da Europa, África e América Latina, além de parentes e integrantes de ordens religiosas.

