Papa celebrará a missa de Finados sem público por causa do coronavírus

O papa Francisco anunciou, nesta quarta-feira (28), que a tradicional missa do Dia de Finados, no Vaticano, não será aberta aos fiéis. A medida foi tomada para conter o avanço do novo coronavírus na Europa, que vê ressurgir uma segunda onda de casos de Covid-19.