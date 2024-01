Mundo Papa confirma que vai se reunir com o presidente da Argentina no Vaticano

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pontífice (foto) deve encontrar o presidente argentino em duas ocasiões neste mês Foto: Reprodução (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco confirmou que se reunirá com o novo presidente da Argentina, Javier Milei. “No dia 11 de fevereiro ele comparecerá à canonização de Mama Antula, fundadora da Casa de Exercícios Espirituais de Buenos Aires”, disse o pontífice em entrevista ao jornal italiano “La Stampa”, publicada nesta segunda-feira (29).

“Antes das canonizações é costume cumprimentar as autoridades na sacristia. E depois sei que ele [Milei] pediu para me ver. Aceitei e, portanto, nos veremos. E estou preparado para iniciar um diálogo, de palavra e escuta com ele. Como acontece com todos”, acrescentou.

Desta forma, o papa confirmou que verá Milei em duas ocasiões. Uma primeira vez durante um encontro bilateral e outro durante a saudação protocolar do pontífice às autoridades presentes em celebrações litúrgicas como as canonizações.

O jornalista também perguntou ao papa se ele se sentiu ofendido pelas palavras que o novo presidente argentino proferiu contra ele no passado. O papa respondeu que não. “As palavras ditas numa campanha eleitoral vão e vêm”, disse Francisco.

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o papa Francisco vivem um momento de reaproximação após uma série de declarações polêmicas do presidente nos últimos anos. Contudo, Milei tem moderado seu discurso sobre o líder da Igreja Católica nos últimos meses.

O pontífice também falou sobre suas futuras viagens. Além da Bélgica, repetiu que espera visitar Timor-Leste, Papua Nova Guiné e a Indonésia em agosto. “Depois há a hipótese da [viagem à] Argentina, mas por enquanto devo deixá-la entre parênteses. A organização da visita ainda não começou”, explicou Francisco.

O papa havia confirmado em outras entrevistas realizadas nos últimos meses que queria visitar sua terra natal no segundo semestre de 2024. Francisco não deu mais detalhes sobre isso na entrevista ao “La Stampa”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-confirma-que-vai-se-reunir-com-o-presidente-da-argentina-no-vaticano/

Papa confirma que vai se reunir com o presidente da Argentina no Vaticano

2024-01-29