Economia Carnaval deve injetar R$ 9 bilhões na economia brasileira

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Previsão é de que o faturamento deste ano supere pela primeira vez o nível pré-pandemia Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Carnaval de 2024 deve movimentar R$ 9 bilhões acima da média de faturamento do turismo brasileiro — que representa um aumento de 10% ante 2023, quando chegou a R$ 8,2 bilhões — segundo levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) publicados nesta segunda-feira (29).

Em alta pelo quarto ano seguido, o faturamento de um dos eventos mais esperado não só pelo Brasil, mas também pelos turistas do mundo, deve superar pela primeira vez o nível pré-pandemia.

Em 2020, um ano antes da iminência da Covid-19, a festa de rua que movimenta bares, transportes e serviços de hotelaria arrecadou por volta de R$ 8,6 bilhões. Só no estado de São Paulo o impacto foi de R$ 3 bilhões.

Durante os dois anos em que foi decretado a pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e, portanto, a paralisação de diversas atividades comerciais, estimou-se que cerca de R$ 3 bilhões do setor de serviços foram perdidos.

“Agora, a perspectiva é de melhoria. O turismo brasileiro vem crescendo a passos largos nos últimos anos, impulsionando todas as datas relevantes para o setor, incluindo o Carnaval”, afirma a CNC.

O Estado de São Paulo tende a concentrar a maior fatia da movimentação financeira do período, com R$ 16,3 bilhões, devido à renda, quantidade de população e dinâmica econômica robusta já presente no território.

“Quanto maior a soma do fluxo turístico com a população residente do próprio estado e a renda média padrão dessas localidades, mais altas as projeções de faturamento por estado”, explica o estudo.

O Rio de Janeiro vem na sequência, projetando-se um faturamento de R$ 5,3 bilhões no estado. A lista segue com Minas Gerais, com um avanço das atividades turísticas de 20,2% — maior crescimento estimado do Brasil no período — alcançando R$ 5,2 bilhões.

Os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também acompanharão uma dinâmica de expansão, crescendo mais que a média nacional.

Isso é uma consequência do aquecimento do turismo brasileiro, uma vez que esses lugares não são tradição dos turistas na data. Segundo a CNC, os destinos ganham notoriedade por propósitos que não são as grandes festas, além da profissionalização da atividade nos últimos anos e o crescimento da demanda.

Empregos em fevereiro

O aumento do faturamento também deve refletir na expansão das contratações, aponta o levantamento. A CNC estima que, pela primeira vez, as admissões de empregos temporários irão ultrapassar os desligamentos no setor de serviços em cerca de 2 mil postos de trabalho.

Serão 66.699 mil novas vagas, enquanto os dispensados devem somar 64.612 mil. Considerando todas as atividades econômicas no mês do Carnaval, serão gerados 70.697 mil empregos. Nos outros anos, o balanço ficou negativo, com mais demissões do que contratações.

A perspectiva de efetivação também aumentou mais de 137% em relação a 2023, com 2.057 funcionários temporários efetivados em 2024 — representando um nível de absorção de 3,1% — contra uma variação negativa de 1.507 em 2023, conforme o levantamento.

Estrangeiros no carnaval brasileiro

Os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil no Carnaval deste ano também devem superar os níveis pré-pandêmicos e atingir US$ 971 milhões, um crescimento de 19,3% ante 2023, quando foi de US$ 814 milhões.

Mas, os brasileiros também se destacam no exterior nesse mês de fevereiro, projetando-se gastos de US$ 1,3 milhão. Em 2023, esse número ainda não era maior do que em 2020 — com US$ 1,1 milhão — mas foi se recuperando ao longo dos três anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/carnaval-deve-injetar-r-9-bilhoes-na-economia-brasileira/

Carnaval deve injetar R$ 9 bilhões na economia brasileira

2024-01-29