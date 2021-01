Mundo Papa critica quem viajou no fim do ano para fugir de restrições

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Papa fez críticas durante a tradicinal bênção do Angelus. Foto: Divulgação/Vaticano Papa fez críticas durante a tradicinal bênção do Angelus. (Foto: Divulgação/Vaticano) Foto: Divulgação/Vaticano

O papa Francisco condenou, durante a tradicinal bênção do Angelus, quem viajou nas festas de fim de ano em meio à pandemia de Covid-19 para evitar restrições de lockdown em seus países de origem. O recado foi dado por meio de um vídeo gravado no Palácio Apostólico do Vaticano neste domingo (3).

“Eles não pensaram naqueles que estavam ficando em casa, nos problemas econômicos que atingiram várias pessoas durante o lockdown, nas pessoas doentes, apenas em sair no feriado e se divertir. Eles realmente me entristeceram”, disse o papa.

“Nós não sabemos o que 2021 vai nos reservar, mas o que todos podemos fazer juntos é um pouco mais de esforço para cuidarmos uns dos outros. Existe a tentação de cuidarmos apenas de nossos interesses”, continuou Francisco.

Acolher Jesus

Antes da oração mariana do Angelus, neste domingo, Francisco refletiu sobre o Evangelho do dia em que São João revela “algo sobre Jesus antes que viesse entre nós”: o princípio da Palavra que “se fez carne e habitou entre nós”, se unindo para sempre à humanidade. Sem medo, disse o papa, vamos acolher Jesus na nossa casa, na nossa família, nas nossas fragilidades e ali mesmo, onde a gente mais se envergonha, já “que bate à porta do coração para habitar conosco”.

Responsabilidade e tentação do hedonismo

Ao final do Angelus, ao renovar os “melhores votos” para este ano que acaba de começar, Francisco procurou orientar os cristãos, dizendo que cada um que vive este período nebuloso do coronavírus se preocupe com os mais necessitados e trabalhe pelo bem comum, evitando “a tentação de cuidar apenas dos próprios interesses, de continuar fazendo a guerra – por exemplo – de se concentrar apenas no perfil econômico, de viver hedonisticamente, ou seja, buscando apenas satisfazer o próprio prazer”.

