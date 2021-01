Brasil Rio de Janeiro prevê início da vacinação ainda neste mês

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), disse na manhã deste domingo (3), que a cidade seguirá o PNI (Plano Nacional de Imunização) e acrescentou que há a expectativa de que ele seja colocado em prática já a partir do próximo dia 20. O anúncio oficial, segundo ele, será feito nesta segunda-feira (4) pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Secretário de Saúde confirmou vacinação para janeiro.

“O ministro Pazuello vai anunciar as datas do PNI. Eu ouvi até uma especulação que vai ser dia 20 de janeiro, que seria uma grande homenagem a São Sebastião, que é padroeiro da nossa cidade”, comentou o prefeito, ao lado do governador Cláudio Castro (PSC). O Rio de Janeiro também terá um Centro de Operações só pra combater a pandemia, informaram os governos.

Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, médico de família e comunidade, começou a apresentação contextualizando o cenário da pandemia no município.

“Entre as capitais brasileiras, o Rio de Janeiro tem a maior taxa de mortalidade por Covid-19. Isso está relacionado à baixa capacidade de testar”, afirmou. “Vamos ter transparência e qualidade de informação. Os problemas também estarão expostos. Ninguém deve esconder os problemas. Precisamos enfrentá-los com clareza e objetividade”, disse Soranz.

“Garantir teste fácil, ágil e sem burocracia é a nossa meta. Estamos lançando um aplicativo para que cada pessoa com sintomas de Covid-19 possa autonotificar sua contaminação. Teremos ainda rastreamento e georreferenciamento”, continuou o secretário.

“Começaremos a vacinar no meio de janeiro. Isso já está certo. As datas exatas serão divulgadas no plano nacional de imunização”, seguiu.

“A gente está trabalhando intensamente para garantir que não faltem recursos para cuidar de quem mais precisa. É óbvio que a situação do município é gravíssima. Temos 6 mil profissionais de saúde a menos que quatro anos atrás, mas todo o governo está empenhado”, afirmou Soranz.

“Respeitaremos o calendário do programa nacional de imunizações, que está sendo acelerado ao máximo. Temos preparados 450 pontos de vacinação, 10,5 mil profissionais de saúde e toda a cadeia de insumos, com a secretaria estadual, além da logística”, completou.

