Mundo Papa doa 100 mil euros à Caritas da Itália para combater coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O papa Francisco pediu orações "pelos governantes que devem tomar medidas" para enfrentar a enfermidade em seus países. Foto: Divulgação/Vaticano O papa Francisco pediu orações "pelos governantes que devem tomar medidas" para enfrentar a enfermidade em seus países. (Foto: Divulgação/Vaticano) Foto: Divulgação/Vaticano

O papa Francisco doou 100 mil euros à Caritas da Itália como contribuição para o tratamento das pessoas que sofrem com a atual epidemia de coronavírus e para os que ajudam a cuidar dos doentes. A Caritas é uma organização humanitária da Igreja Católica que atua em mais de 200 países, com atividades voltadas especialmente para os mais carentes.

A doação, feita por meio do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral, será destinada principalmente aos serviços essenciais em benefício dos pobres e vulneráveis da Itália. Dicastério é o nome dado aos departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana.

Em comunicado, o Dicastério enumera serviços em refeitórios, centros de acolhimento, alojamentos e centros de escuta, atividades garantidas todos os dias pelas Caritas diocesanas e paroquiais.

Em missa na manhã desta quinta-feira (12) na Casa Santa Marta, o papa Francisco pediu orações “pelos governantes que devem tomar medidas” para enfrentar a enfermidade em seus países.

“Continuamos rezando juntos, neste momento de pandemia, pelos enfermos, pelos familiares, pelos pais com filhos em casa”, disse o pontífice durante a missa na capela da Casa Santa Marta. Atualmente, missas são o único ofício religioso permitido em toda a Itália, em razão das medidas adotadas para frear a difusão do Covid-19. Celebradas sem público, as missas matutinas de Francisco são transmitidas diretamente pelo Vaticano.

Até até 3 de abril, estão suspensas em toda a Itália atividades como missas e funerais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário