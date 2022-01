Política Papa envia mensagem de pesar a Bolsonaro na missa de sétimo dia da mãe do presidente

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dona Olinda morreu aos 94 anos, no interior de São Paulo Foto: Reprodução/Redes sociais Dona Olinda morreu aos 94 anos, no interior de São Paulo. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quinta-feira (27), em Brasília, da missa de sétimo dia da morte da sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro. O papa Francisco enviou uma mensagem de pesar ao chefe do Executivo. O texto foi lido por um representante do Vaticano durante a celebração na Catedral Militar Rainha da Paz.

“Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, com pesar acabo de receber a notícia da morte de sua venerada mãe, que deixou um belo testemunho cristão tanto no desempenho da sua missão familiar como na solícita colaboração prestada à vida eclesial”, disse o pontífice.

“Apresento à Vossa Excelência e à família enlutada minhas sentidas condolências e o conforto do Altíssimo, enquanto imploro ao senhor pela alma de sua serva”, acrescentou o papa.

Na missa, Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michelle, do filho Carlos Bolsonaro e de ministros. A mãe do presidente morreu na madrugada do dia 21 deste mês, aos 94 anos. Ela estava internada no Hospital São João, em Registro, no interior de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política