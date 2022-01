Porto Alegre Orquestra Sinfônica de Porto Alegre ganha 16 novos músicos

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Os músicos foram aprovados em um concurso público realizado no ano passado Foto: Leandro Rodrigues/Ospa Os músicos foram aprovados em um concurso público realizado no ano passado. (Foto: Leandro Rodrigues/Ospa) Foto: Leandro Rodrigues/Ospa

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), vinculada à Secretaria da Cultura do RS, ganhou 16 novos músicos, que foram aprovados em um concurso público realizado no ano passado.

Ao todo, 485 candidatos de 20 Estados brasileiros e de outros 26 países se inscreveram para o certame. A nomeação dos aprovados foi publicada na quarta-feira (26), no Diário Oficial do Estado. Dessa maneira, a Ospa consolida-se como uma das maiores orquestras do País, com um corpo artístico de 112 integrantes.

Os novos membros ocuparão as vagas de um músico solista, quatro assistentes e 11 filas nos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, clarinete, trompa, contrabaixo, percussão e trombone. A ampliação da orquestra permitirá a execução de novos repertórios e impulsionará as ações educacionais e sociais da Fundação Ospa.

