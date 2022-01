Porto Alegre Leilão de ônibus da Linha Turismo é reagendado para terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Programado inicialmente para ocorrer na quarta-feira, o leilão não teve interessados Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Programado inicialmente para ocorrer na quarta-feira, o leilão não teve interessados. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Companhia Carris Porto-Alegrense reagendou para terça-feira (1º) o leilão para a venda de dois ônibus da extinta Linha Turismo. Programado inicialmente para ocorrer na quarta-feira (26), o pregão não teve interessados.

Os veículos possuem chassis Mercedes-Benz, ano/modelo 2011/2012, carroceria Marcopolo Viale, com capacidade para transportar 75 pessoas em dois andares, acesso interno por escada para os assentos da parte superior, além de outros equipamentos.

O edital que contém as regras do leilão está publicado no Portal de Pregões Eletrônicos do Banrisul.

