Papa Francisco está com bronquite e fará reuniões em casa nos próximos dias

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

O pontífice argentino, que assumiu o cargo em 2013, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos Foto: Divulgação (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O Papa Francisco, 88 anos, realizará reuniões em sua casa no Vaticano nos próximos dois dias porque está com bronquite, informou a Santa Sé nesta quinta-feira (06).

“Devido à bronquite que ele vem sofrendo nos últimos dias, e para continuar suas atividades, nesta sexta-feira (07) e no sábado (08), as audiências do papa Francisco serão realizadas na Casa Santa Marta”, disse o Vaticano em comunicado, fazendo referência à residência do pontífice.

Em sua audiência semanal nesta quarta-feira (05), o chefe da Igreja Católica pediu a um assistente que lesse seu catecismo porque estava com um “resfriado forte” que dificultava sua “fala”.

“Ele o lerá melhor do que eu”, brincou Francisco. O papa já pareceu um pouco sem fôlego durante sua oração do Angelus no domingo (02). Francisco, que teve parte de um de seus pulmões removido quando era jovem, foi hospitalizado por três noites em 2023 com bronquite, e se recuperou com antibióticos.

O pontífice argentino, que assumiu o cargo em 2013, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos, levando-o a adiar passeios ou descansar por alguns dias por causa de dores no joelho e no quadril. Há três semanas, ele teve que imobilizar o braço após uma queda. Em junho de 2023, foi submetido a uma cirurgia de hérnia abdominal.

A Casa Santa Marta, onde ele vive, é uma residência para hóspedes com quartos modestos.

2025-02-06