Mundo Papa Francisco "mantém bom humor" mas "não está fora de perigo", diz médico

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Equipe responsável pelo tratamento do pontífice deu coletiva de imprensa nesta sexta-feira (21) Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A equipe médica responsável pelo tratamento do papa Francisco deu uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (21), uma semana após a internação do pontífice. Segundo os médicos, Francisco “mantém bom humor”, mas “não está fora de perigo.

Vaticano

De acordo com o jornal britânico The Sun, a Guarda Suíça, que faz a segurança do Vaticano, já estaria passando por treinamentos para um eventual funeral do papa. Segundo fontes próximas, Francisco estaria preocupado com a própria saúde, e teria admitido a assessores próximos que teme não sobreviver à doença.

Internado desde a última sexta-feira no Hospital Gemelli, em Roma, o pontífice é acompanhado por uma equipe médica especializada. O Vaticano confirmou que seu quadro respiratório é “complexo” e exige cuidados intensivos. Fiéis têm se reunido ao redor do hospital para orar pela saúde do papa.

